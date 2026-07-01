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Opinión | FC BARCELONA

L. Miguelsanz

L. Miguelsanz

Subdirector.

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El Atlético ya ha perdido por Julián Álvarez

Las rabietas, denuncias y filtraciones de los colchoneros son papel mojado ante la voluntad del jugador. Solo les queda sentarse y negociar

Julián Álvarez, antes del partido contra Jordania

Julián Álvarez, antes del partido contra Jordania / EFE

El Atlético sigue haciendo gestos estériles por Julián Álvarez. Los colchoneros corren el riesgo de quedar atrapados en una realidad paralela con acciones de cara a la galería que no van a servir para nada. Cuando antes asuman que han perdido la batalla por el delantero, mejor para todos e, incluso, para ellos. Queda muy bien filtrar supuestas denuncias a la FIFA, comentar bajo mano que están muy cabreados o escribir ‘tweets’ burlones, pero eso es papel mojado.

Desde que Julián Álvarez habló públicamente diciendo que deseaba irse del club y que quería cumplir un sueño, los rojiblancos pueden prolongar su agonía, pero ya saben que esto no va a tener buen final para ellos. En una situación normal y razonable, lo que debería hacer el Atlético ante esta situación es negociar bien, defender sus intereses e intentar ingresar el máximo de dinero posible. Los gestos pueden servirles de cara a su parroquia, pero la partida tiene ya las cartas marcadas.

Al Atlético le gustará más o menos cómo se ha ido gestionando todo, pero la cruda realidad es que cualquier profesional acaba jugando ahí donde desea. Sí, los contratos están para cumplirlos, pero este negocio funciona así y Mateu Alemany, Cerezo o Gil Marín son mayorcitos y llevan ya muchos años en esto. Quizás pensaron que el futbolista no se atrevería a dar el paso y expresar su voluntad, pero una vez hecho, el traspaso se acabará cerrando más pronto que tarde por mucho alboroto que pretendan hacer.

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Denunciar al Barça por acoso al jugador solo es una pantalla más para salvar su cara ante la afición. Si verdaderamente fueran a la guerra sacarían un comunicado oficial dejando claro que no venderán a Julián Álvarez al Barça si no pagan los 500 millones de euros de su cláusula de rescisión. Pero jugársela de esta manera para mantener a un futbolista a disgusto no conviene a nadie y a ellos los primeros. Habrá más ruido y comedia, pero Julián dictó sentencia con sus palabras. Ahora solo queda pactar el precio y sacar tajada. No hay más.

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