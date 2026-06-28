El Atlético endurece su postura con el Barça: condiciones innegociables para vender a Julián Álvarez

Hay clubes que negocian y otros que convierten a sus grandes estrellas en prácticamente intransferibles. El Atlético de Madrid siempre ha pertenecido al segundo grupo y Julián Álvarez no va a ser la excepción. Y si no que se lo pregunten al Barça, que ya vivió en los veranos de 2018 y 2019 una saga similar con el fichaje de Antoine Griezmann.

Los colchoneros son un hueso duro de roer y Mateu Alemany, capitán general de las operaciones colchoneras, no tiene intención alguna de poner ninguna facilidad a la entidad que un día fue su casa.

En los despachos del Metropolitano no contemplan facilitar la salida de uno de los futbolistas llamados a marcar diferencias en las grandes citas, como demostró 'la Araña' en el Spotify Camp Nou con ese golazo de falta que hundió las ilusiones europeas del Barça en la ida de cuartos de final de la Champions League. Y, mucho menos, reforzando a un rival directo. por mucho que el jugador fuera cristalino en el postpartido entre Argentina y Austria en el que aseguró que lo mejor para todos sería una "transferencia para cumplir mi sueño".

El interés blaugrana sigue siendo muy firme, pero la respuesta que llega desde Madrid después las burlas en redes sociales, las acusaciones y amenazas de denuncia es igual de contundente: solo saldrá si la entidad culé paga una cifra que puede hacer tambalear sus números.

No jugadores; solo dinero

Según ha podido saber SPORT, el Atlético únicamente aceptaría una venta al Barça por 150 millones de euros al contado.

No habrá margen para negociar pagos aplazados ni tampoco para rebajar el precio mediante la inclusión de futbolistas en la operación.

Ni Ferran Torres, ni Marc Casadó ni ningún otro as bajo la manga que pueda tener Deco para endulzar el paladar colchonero.

Con esta perspectiva, el club blaugrana sigue trabajando a contrarreloj para cerrar la ventas necesarias antes del 30 de junio que permitan al club mejorar su situación salarial y de fairplay económico con la que 'jugar'a partir del nuevo ejercicio.

Julián Álvarez fue titular ante Jordania / ALBERT PENA / EFE

La 'vía Arsenal' del Atlético

La única excepción que contemplan desde Madrid para dejar salir a Julián y que incluya dinero y jugadores en estos momentos mira hacia Inglaterra. El Arsenal aparece como el escenario más viable porque permitiría incorporar a Viktor Gyökeres dentro de la operación, además de una importante compensación económica, unos 70 millones de euros. Es una fórmula que el Atlético sí considera interesante desde el punto de vista deportivo y más teniendo en cuenta la realidad del mercado de delanteros centros.

En la entidad rojiblanca consideran que encontrar un delantero del nivel de Julián Álvarez supondría una inversión gigantesca y entienden que no existen alternativas de primer nivel por debajo de los 130 millones de euros. De hecho, Gyökeres gusta en el Atlético pero los londinenses solo lo dejarán salir si el argentino aterriza en Inglaterra.

El Barça no se rinde

Regresando a la postura del Barça, el club mantiene intacta su hoja de ruta.

Deco continúa considerando a Julián Álvarez el delantero ideal para liderar el ataque de Hansi Flick durante los próximos años junto a Lamine Yamal y los contactos con el entorno del internacional argentino siguen abiertos, así como con intermediarios que intentan rebajar tensiones entre las partes.

El futbolista mantiene su deseo de vestir de blaugrana, pero también es consciente de que la operación depende exclusivamente de que ambos clubes logren acercar unas posturas que, hoy por hoy, siguen muy alejadas después de que el Atlético echara a la basura la primera tentativa culé de 90 millones más 10 en variables de principios de verano. La partida, aunque complicada, sigue abierta y se espera que después del Mundial se reactive con fuerza.