Laporta: “Serán unas elecciones modélicas y una fiesta del barcelonismo”
El presidente del FC Barcelona confirmó que los comicios se celebrarán el 15 de marzo y explicó por qué la junta ha escogido esta fecha
La junta directiva del FC Barcelona, encabezada por Joan Laporta, se reunió este jueves en las oficinas del club para abordar distintos asuntos estratégicos, entre ellos la fijación de la fecha de las próximas elecciones a la presidencia. Tras el encuentro, el propio presidente confirmó en unas declaraciones distribuidas por los medios del club que los comicios se celebrarán el 15 de marzo, el primer día permitido por los Estatutos.
Laporta explicó que la decisión se tomó tras una deliberación interna y atendiendo al funcionamiento ordinario de la entidad. “Hemos elegido esta fecha porque, tanto a nivel institucional como deportivo, es la más apropiada”, señaló Laporta, convencido de que el proceso se desarrollará con normalidad y con una alta implicación del barcelonismo.
El presidente se mostró confiado en que la jornada electoral será ejemplar y apeló al espíritu participativo de los socios. “Estamos convencidos de que serán unas elecciones modélicas, con una gran participación y que se convertirán en una auténtica fiesta del barcelonismo”, afirmó en declaraciones a los medios oficiales del club.
Con la votación fijada para el 15 de marzo, el calendario electoral obligará a los directivos que opten a la reelección a dimitir a principios de febrero, dando paso a un período transitorio que el club prevé gestionar sin necesidad de una junta gestora, garantizando así la estabilidad institucional durante el proceso
