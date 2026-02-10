Araujo: "Llevaba un año y medio con ansiedad, que se volvió depresión"

Ronald Araujo vivió uno de los días más importantes de su carrera deportiva hace unos días ante el Albacete. Fue titular después de más de dos meses, marcó un gol y cuajó un gran encuentro con el Barça. Luciendo el brazalete de capitán.

Ronald, que regresó a la competición en la final de la Supercopa de España y pudo levantar el trofeo, había disputado cuatro 'ratos' en este 2026 (ante el propio Madrid, el Elche, el Slavia Praga y el Copenhague) antes de la visita copera al Carlos Belmonte. Flick le concedió en tierras manchegas la oportunidad de ser de la partida... y él la aprovechó para sumarse a la causa blaugrana con una sobria actuación con gol incluido. El técnico alemán los necesitará a todos en el tramo decisivo de la temporada y toda ayuda será más que bienvenida. Y más en una línea defensiva que sufre para blindar la portería culé.

Araujo volvió a mandar en la defensa del Barça en Albacete / Dani Barbeito

El charrúa ha atendido a 'MD' para explicar todo este proceso mental que ha vivido y que lo ha mantenido durante tantas semanas intentar buscar respuestas. El detonante fue el partido de Stamford Bridge, pero ya venía de antes: "Yo ya no venía bien de hace mucho tiempo, quizás más de un año y medio que no me sentía bien. Uno intenta ser fuerte, quizás por las raíces que tiene, de dónde viene, empieza a tirar para adelante, pero yo sentía que no estaba bien. No solo a nivel deportivo, sino también a nivel familiar y personal. No me estaba sintiendo yo y ese momento fue cuando hice clic y dije: algo está pasando, necesito levantar la mano y pedir ayuda. Yo soy de los que se guarda todo para mí, pero también hay que entender que hay profesionales que te pueden ayudar, dar herramientas para saber cómo manejar ciertas situaciones… Necesité levantar la mano y decir que algo me estaba pasando para poder recuperarme".

El día del Chelsea

El 'click' del día del Chelsea: "En el momento, con la adrenalina, te vas para afuera. Te sentís triste, pero después, cuando termina el partido, se te cae todo arriba. Yo ya sentía que no estaba bien, esa es la verdad, pero por inercia uno intenta seguir, y a veces necesitas ayuda. Llevaba un año y medio con ansiedad que se volvió depresión, y estaba jugando así. Eso no te ayuda, porque en la cancha no te terminas de sentir tú. Uno sabe el valor que tiene y lo que puede aportar dentro de la cancha y al no encontrarme bien sabía que algo estaba pasando. Ese día me di cuenta que ya estaba, que necesitaba hablar con profesionales y con el club para que me pudieran ayudar".

En este periodo ha podido recolocar cosas y encontrar un equilibrio: "Ha cambiado bastante porque he aprendido mucho en este tiempo. Creo que era lo que tocaba después de esa decisión que había tomado. Me siento diferente y estoy contento por eso, porque estoy más a gusto, más feliz. Puedo disfrutar de lo que me gusta hacer, que es jugar al fútbol, y eso ayuda muchísimo".