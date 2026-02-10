Cubarsí: "Hemos estado jodidos por ver así a un compañero como Araujo"

Pau Cubarsí concedió una entrevista a 3Cat en la que repasó distintos aspectos de la actualidad del FC Barcelona, tanto a nivel deportivo como interno del vestuario, en la antesala de las semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid.

El central se refirió a la situación vivida por Ronald Araujo y al impacto que tuvo en el grupo, poniendo el acento en la importancia de la salud mental: “Hemos estado jodidos al ver a un compañero y a un amigo como Araujo pasar por algo así. Es importante que haya levantado la mano porque la salud mental es muy importante. Por suerte ya puede volver a disfrutar de lo que más le gusta.”

En cuanto al rendimiento del equipo, Cubarsí explicó que la mejora se debe a pequeños ajustes realizados por el cuerpo técnico en las últimas semanas: “Hemos retocado cuatro cosas que creo que nos han hecho ir de menos a más. Confiamos en la filosofía del staff. Cosas que al principio no salían tan bien o que en verano habíamos olvidado… las hemos retocado.”

El defensa también destacó el nivel de la plantilla y la confianza del entrenador en todos los jugadores, mencionando el cambio de posición de Gerard Martín: “Todo el mundo está a un nivel espectacular. Gerard Martín ha empezado a jugar de central y es una buena incorporación. Todo el mundo tiene la confianza del míster y eso es muy importante para el equipo.”

El duelo ante el Atlético

Sobre el próximo compromiso ante el Atlético de Madrid, Cubarsí señaló la dificultad del escenario y el objetivo del equipo en la eliminatoria: “Venimos con buena dinámica. Sabemos que el campo del Atlético es complicado. Tenemos que seguir así. No me fijo en eso; intentaremos hacer un buen partido y sacar una buena victoria para venir al Camp Nou con buena parte del trabajo hecho. Volver a levantar la Copa sería espectacular.”

El canterano azulgrana también se refirió a Joan Laporta y a los años compartidos con el presidente: “Laporta nos ha dicho que ha estado muy contento de haber pasado estos cinco años con nosotros. Yo he podido vivir la mitad de este tiempo y es un ‘presi’ espectacular que me ha ayudado mucho a nivel personal. Si vuelve, bienvenido será.”

Por último, Cubarsí recordó su primer gol con el primer equipo, logrado la pasada temporada ante el Atlético de Madrid: “El primer gol siempre es un buen recuerdo, aunque el resultado final de 4-4 no era el que esperábamos, pero el primer gol siempre se queda guardado. Sirvió para recordar todo lo que había hecho para llegar a vivir aquel momento en el club de mi vida. Toda la familia somos culés y aquel beso al escudo y coger el escudo es algo que me salió de dentro.”