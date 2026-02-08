Laporta defiende a Deco: "Fue un fichaje acertadísimo"

Joan Laporta defendió con firmeza la gestión deportiva del FC Barcelona en una entrevista concedida a los canales oficiales del club, en la que puso en valor el trabajo realizado en los últimos años y señaló dos nombres propios como pilares del proyecto: Hansi Flick y Deco. El presidente blaugrana destacó especialmente la figura del director deportivo. “Deco conoce el Barça y conoce el mercado. Su trayectoria le ha permitido entender las exigencias de un club como el nuestro”, afirmó Laporta, quien subrayó que la planificación ha permitido construir “un equipo competitivo”, combinando futbolistas de diferentes culturas futbolísticas con talento de la casa.

Laporta recordó no solo los fichajes realizados, sino también la importancia de haber retenido a jugadores clave en momentos de fuerte presión del mercado. “No solo es traer jugadores, también es mantenerlos cuando hay cantos de sirena”, señaló, citando operaciones que considera exitosas como las de Koundé, Dani Olmo o Joan Garcia, además de la apuesta por jóvenes como Ronny Bardghji y, sobre todo, la renovación de futbolistas formados en la Masia. “Renovar a los jugadores de casa era muy complicado y tiene mucho mérito”, insistió.

Joan Laporta, durante la entrevista a los canales de comunicación del club / FCB

En ese sentido, el presidente explicó que la parcela deportiva ha sido reordenada y estructurada con un trabajo conjunto entre Deco, Alexanco y Bojan, además de una modernización del departamento de ‘scouting’. “Se ha creado una estructura deportiva que está funcionando y que nos dará muchos frutos”, aseguró.

El trabajo de Flick... Koeman y Xavi

Laporta también fue contundente al valorar la elección de Hansi Flick como entrenador. “Es una decisión acertadísima. Es un líder, con carácter y personalidad, pero que no busca protagonismo. Lo que quiere es trabajar con tranquilidad y eso es lo que estamos haciendo: dejarle trabajar”, explicó. El máximo mandatario reveló que ya había recibido muy buenas referencias del técnico alemán antes de su llegada, tanto por su entorno como por figuras clave del fútbol alemán. “Cuando Deco y Bojan hablaron con él, confirmaron que era un profesional con disciplina y criterios claros para que el equipo volviera a competir y ganar”, apuntó. Laporta añadió que Flick ha mostrado desde el primer día un gran interés por entender la idiosincrasia del club y su lema de més que un club.

Más allá del actual cuerpo técnico, Laporta quiso tener palabras de agradecimiento para entrenadores anteriores como Ronald Koeman y Xavi Hernández, a quienes reconoció su papel en momentos complicados. “Koeman asumió el cargo en una situación muy difícil y apostó por los jóvenes. Xavi devolvió la esperanza, reconectó al equipo con nuestro estilo y ganó títulos importantes”, recordó.

Xavi Hernández, en su etapa en el Barça / Joan Monfort

Finalmente, el presidente se mostró optimista con la temporada. “Vamos primeros en la Liga, ya hemos ganado la Supercopa, estamos en semifinales de Copa y bien situados en la Champions”, enumeró. Laporta destacó también el modelo asociativo del Barça como un valor diferencial en el fútbol europeo y concluyó con un mensaje de confianza: “Las cosas se están haciendo bien y estoy convencido de que conseguiremos los objetivos”.