El mensaje más esperado del capitán Araujo tras un día inolvidable

Todo el barcelonismo se emocionó este martes con la gran actuación de Ronald Araujo en Albacete. Tras todo el complejo proceso de salud mental que ha atravesado a lo largo de estos últimos meses, a base de tesón, de picar piedra y de apoyarse en profesionales y en la plantilla azulgrana, el charrúa ha podido ver la luz. 70 días después, fue titular en un partido con el Barça. Y no solo eso, sino que cuajó una excelente actuación y puso la guinda con un gol importantísimo para sellar el pase a semifinales de la Copa del Rey.

Ronald, que regresó a la competición en la final de la Supercopa de España y pudo levantar el trofeo, había disputado cuatro 'ratos' en este 2026 (ante el propio Madrid, el Elche, el Slavia Praga y el Copenhague) antes de la visita copera al Carlos Belmonte. Flick le concedió en tierras manchegas la oportunidad de ser de la partida... y él la aprovechó para sumarse a la causa blaugrana con una sobria actuación con gol incluido. El técnico alemán los necesitará a todos en el tramo decisivo de la temporada y toda ayuda será más que bienvenida. Y más en una línea defensiva que sufre para blindar la portería culé.

Celebración por todo lo alto

Ronald celebró por todo lo alto la diana y, después de una celebración en la que se tapó la cara con una mano y con la otra señaló el cielo, fue a abrazar a Hansi Flick para agradecerle su confianza. El míster siempre le apoyó en su proceso de recuperación, le dio todo el tiempo que necesitaba para desconectar y reponer fuerzas y está gestionando su regreso a los terrenos de juego de forma paulatina. En el Carlos Belmonte completó unos 78 minutos muy serios antes de ser sustituido por Jules Koundé y registró 69 intervenciones, 52/54 en pases, 4/4 en envíos largos, cinco duelos ganados, siete contribuciones defensivas, tres recuperaciones y un disparo.

Y ya en frío, este miércoles mandó un sentido mensaje en sus redes sociales, que ha dejado aparcadas durante todo este tiempo para aislarse un poco de todo. "𝗦𝗮𝗹𝗺𝗼𝘀 𝟭𝟭𝟱.𝟭 La gloria, Señor, no es para nosotros; sino para tu nombre, por causa de tu gran amor y tu fidelidad. A semifinales de copa! Vamos con todo, seguimos!". Ronald, con una profunda fe religiosa, mandó estas palabras de agradecimiento al Señor. Seguro que es el punto de partida de las cosas buenas que están por venir.