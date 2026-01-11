Ronald Araujo vuelve a sentirse futbolista en la final de la Supercopa

Ronald Araujo vuelve a sonreír. El central uruguayo volvió a entrar en una convocatoria 47 días después, viajó con la expedición azulgrana a Arabia Saudí y, finalmente, recibió el premio de volver a competir en la final de la Supercopa de España ante el Real Madrid.

El defensor decidió tomarse una pausa por motivos de salud mental tras la dura derrota del Barça por 4-0 en Stamford Bridge. Tras un proceso de recuperación que incluyó un viaje espiritual a Tel Aviv y el refugio de su familia en Uruguay, Araujo regresó tras el parón navideño a las órdenes de Hansi Flick. Aunque el técnico alemán apostó de inicio por la pareja Cubarsí-Eric García, el "4" azulgrana volvió a sentirse futbolista al saltar al césped en el minuto 93 sustituyendo a Lamine Yamal.

El gesto de Vinicius: Respeto entre "enemigos"

Más allá de su reaparición en el descuento, el Clásico dejó una imagen curiosa en el King Abdullah Stadium que demuestra la calidad humana de los protagonistas. Araujo y Vinicius Jr., que han protagonizado batallas épicas en los últimos años, se reencontraron en un contexto muy distinto.

Al término de la primera parte, las cámaras captaron un momento de gran complicidad. El brasileño se acercó al uruguayo para interesarse por su situación personal tras estos meses complicados. Lo que en otros partidos fueron chispas y tensión, hoy fue una charla amistosa que terminó con un gesto de cariño de Vinicius hacia el central azulgrana.

Levantó el trofeo y fue manteado

El colofón a una noche mágica en Yeda llegó con la entrega del trofeo. Pese a haber disputado solo los instantes finales, el vestuario quiso que fuera Ronald Araújo quien levantara la Supercopa al cielo de Arabia, un gesto de capitanía y resiliencia que emocionó a la expedición azulgrana. Tras alzar el título, el central uruguayo fue manteado por sus compañeros sobre el césped, confirmando que su regreso no es solo una gran noticia deportiva para Hansi Flick, sino el reencuentro definitivo del grupo con su gran líder espiritual.