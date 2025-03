André Cury: "Vitor Roque no quería volver a Brasil, pero le dije lo que sucedió con Henrique y Keirrison"

El periplo de Vitor Roque en Barcelona terminó con más pena que gloria. El delantero brasileño adelantó su llegada a la capital catalana en enero de 2024 -todavía se desconoce a petición de quién-, pero el caso es que su adaptación fue toda una patata caliente. Un año después, tras una cesión de media temporada en el Betis, el futbolista ha regresado a su país natal.

Llegó al Barça con la etiqueta de promesa y de relevo de Robert Lewandowski. Los blaugranas abonaron 30 millones de euros fijos y 31 'kilos' más en variables por todo un melón por abrir en una época de dificultades económicas. Una operación más que sospechosa.

Como es normal en el caso de muchos futbolistas sudamericanos, su adaptación al fútbol europeo no es sencilla y menos aún cuando el primer aterrizaje se realiza en el Barça. Vitor Roque no entró con el pie derecho en el club culé y siempre fue a remolque.

No obstante, cerró su etapa como azulgrana con 16 partidos y dos goles. Tras finalizar la temporada, salió cedido al Betis donde ganó un mayor protagonismo: 33 encuentros, siete tantos y dos asistencias en medio curso. Sevilla tenía un color especial para Vitor, pero el Palmeiras llamó a la puerta del Barça para ficharle en el mercado invernal.

"Si fuera por el Barça la respuesta habría sido ‘no’. Entonces me reuní con Anderson (Barros) y Leo Holanda (representante legal del Palmeiras), y junto con un abogado en Madrid, seguimos adelante y logramos obtener una opinión favorable de la FIFA. Fue un trabajo increíble y muy bien hecho", revelaba André Cury, agente de Roque, en una entrevista concedida a 'UOL'.

De vuelta a la casilla de salida

El acuerdo no fue sencillo porque intervinieron cuatro actores: Vitor Roque, el Barça, el Betis y el Palmeiras. Finalmente, el acuerdo que cerró el Barça -club propietario- con el Palmeiras fue de 25,5 millones fijos más cinco en variables por el 80% del futbolista. Es decir, los catalanes mantienen un 20% del jugador.

Por otra parte, el Betis se quedó un 30% más de los derechos económicos de Abde y acumulará el 80% de la propiedad del jugador. El Barça logró, así, evitar el escenario que más le preocupaba: tener que esperar hasta junio para encontrar una solución cuando la cotización del futbolista iba a la baja.

Su representante, en la citada entrevista, se mostró optimista ante el futuro que todavía le depara al joven futbolista brasileño. "Vitor puede jugar dos, tres o cuatro temporadas aquí en Palmeiras y todavía puede volver a Europa y también a la selección brasileña. Creo que hoy todavía está abierto el puesto de '9', aunque tenemos atacantes sensacionales en el fútbol brasileño", aseguró.

Los fantasmas de Henrique y Keirrison

El propio Cury también reconoció que no fue fácil convencer a Vitor Roque de regresar a Brasil, pero le puso el ejemplo de dos brasileños que dieron el salto directamente al Barça y que la jugada no les salió como tenían planificado.

"Al principio no quería porque ya estaba en Europa, pero le dije lo que sucedió con Henrique y Keirrison… Un club enorme de Europa compra al jugador y luego no tiene espacio para él y empieza a cederlo por los clubes", recordó el agente.

Cabe recordar que Cury también era el representante de estos dos futbolistas y se arrepiente de haber cerrado la operación rumbo al club catalán. "No hubiera llevado a Keirrison al Barcelona. En Brasil hizo 66 goles en un año y medio, pero en mi interior, no combinaba con el estilo de juego del Barcelona, como le pasó a Ibrahimovic. Keirrison era un jugador top, pero un definidor. No la hubiera hecho, incluso por él. El Barcelona quería al jugador para cambiarlo con el Valencia por Villa o con el Atlético por Forlán. Y luego, acabó siendo cedido al Benfica, luego a la Fiorentina, luego al Santos, donde salió campeón de la Libertadores, y acabó en el Cruzeiro", concluyó.