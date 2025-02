El Barça le 'regala' al Betis unos 4,5 millones de Abde en la operación Vitor Roque

El Betis ha sabido aprovechar las prisas de Barça y Palmeiras para cerrar el traspaso de Vitor Roque y ha sacado un provecho que ni ellos mismos esperaban. Y es que el club verdiblanco se quedará, como compensación, un 30 por ciento más de los derechos económicos de Abde por lo que acumulará el 80 por ciento de la propiedad del jugador. A día de hoy, la tasación del extremo marroquí en el mercado es de 15 millones de euros, por lo que la valoración de ese 30 por ciento que el Barça ha dado es actualmente de 4,5 millones de euros, una cifra nada desdeñable sobre todo si los verdiblancos acaban vendiendo a Abde este verano.

El Barça tenía claro que debía cerrar sí o sí la venta de Vitor Roque al Palmeiras ahora para recuperar la inversión fallida realizada por un delantero que no contaba de cara al futuro. El club blaugrana vio la oportunidad perfecta y no quiso esperar al verano para evitar que el Palmeiras se echara atrás y sabiendo que el Betis iba a devolver al brasileño a partir del 30 de junio. Vitor Roque iba a convertirse en un auténtico problemón que debía solventarse y evitar así una nueva cesión que fuera devaluándole.

El escollo para la venta primero fue la Federación Española, que según normativa, impedía la salida de Vitor Roque al estar cerrado el mercado español. El club blaugrana y el entorno del futbolista arreglaron el embrollo acudiendo a la FIFA y todo se desbloqueó, pero quedaba convencer al Betis de que diera salida al brasileño. Y los verdiblancos se pusieron duros. No porque se contara deportivamente con el futbolista sino porque vieron la oportunidad de sacar tajada.

El Betis pidió una compensación económica ahora, algo que el Barça se negó ya que no podían vender al futbolista por menos de 25,5 millones de euros para no computar pérdidas. El Palmeiras tampoco quiso saber nada de abonar cantidad alguna a los verdiblancos ya que ponían encima de la mesa una cantidad récord para el fútbol brasileño y apretaron al club blaugrana para que solucionase la situación con los verdiblancos. Hubo una propuesta por la cual el Betis se quedaba un porcentaje de una futura venta de Vitor Roque, pero no se dio el acuerdo y, finalmente, el Betis pidió augmentar de forma considerable los derechos de Abde quedándose prácticamente al extremo en propiedad.

Hubo sus más y sus menos sobre la cifra final de ese porcentaje, pero finalmente el Barça cedió porque el tiempo se les echaba encima y los directivos verdiblancos se quedaron, incluso, sorprendidos por la facilidad en la que han podido cerrar este acuerdo. La valoración actual de Abde es alta y el Barça se ha desprendido de un activo importante que podría tener ofertas muy importantes este mismo verano. De hecho hay clubs de Arabia Saudí que siguen al jugador y el Betis podría haber realizado el negocio del siglo en este caso.

Y es que, además, el Betis se ahorra tener que pagar prácticamente la mitad de la ficha de Vitor Roque, una cifra estimable, y también la posible penalización de 1,5 millones de euros al Barça porque el brasileño no iba a llegar al mínimo de partidos que exigió que jugara el club blaugrana en el contrato de cesión. Vitor Roque ya no era titular y su presencia en los partidos de los verdiblancos era ya muy baja.

Abde está completando una muy buena temporada en el Betis y sigue llamando la atención en el mercado. Por calidad, juventud y porque es un jugador que comienza a ser diferencial arriba. Este curso ya ha disputado 34 partidos, ha marcado 5 goles y ha dado cuatro asistencias. Sin duda, se ha convertido en uno de los referentes ofensivos del Betis, un club que con el 80 por ciento del jugador, este verano sí que va a abrir la puerta a negociar un traspaso favorable...gracias al Barça y a Vitor Roque.