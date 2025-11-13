La afición del Barça aprueba el Spotify Camp Nou Leo Messi

La figura de Leo Messi sigue siendo sinónimo de Barça. La encuesta publicada por SPORT, con 3.281 votos totales a las 9:00 horas del jueves 13 de noviembre, refleja que un 65% de los aficionados culés estaría a favor de rebautizar el estadio azulgrana con el nombre del astro argentino: Spotify Camp Nou Leo Messi. En concreto, 2.128 votantes respaldaron la propuesta lanzada por el director del diario, Joan Vehils, mientras que 1.157 (35%) se mostraron en contra.

La iniciativa llega en un momento de fuerte carga emocional para el barcelonismo, tras la visita nocturna de Leo Messi en la que regresó al Camp Nou de madrugada, en solitario, en una imagen simbólica que ha provocado un terremoto en el entorno culé. Un regreso sin focos pero que volvió a despertar el debate sobre su vínculo con el club, cómo fue su salida y su lugar en la historia de la entidad.

En una entrevista exclusiva con SPORT, el capitán argentino explicó justo unos días antes de su paso por la Ciudad Condal sus sentimientos tras su abrupta salida en 2021 cuando su renovación ya estaba encarrilada:

“A mí me había quedado una sensación rara después de haberme ido, por cómo se dio todo, por cómo terminé jugando mis últimos años sin gente, por la pandemia. Después de toda la vida que había estado ahí, no me fui como me lo imaginaba, como soñaba”, aseguró a este diario.

Messi reconoció que, pese a todo, el cariño entre él y la afición “siempre va a estar”, recordando los años de gloria compartidos: “Yo creo que el cariño de la gente siempre va a estar, por todo lo que hemos pasado”.

La propuesta de SPORT propone añadir su nombre al estadio, que se estrenó el viernes 7 de noviembre con un entrenamiento abierto al público a la espera del regreso definitivo tras la reforma. Unir el nombre del Estadi con Leo Messi sellaría para siempre al argentino y al club. Una idea que no sería inédita, y es que, por ejemplo, el Ajax ya hizo lo mismo con el mejor jugador de su historia, Johan Cruyff, así como el club azulgrana con el estadio del Barça Atlètic.

El resultado de la encuesta deja claro que la mayoría de los barcelonistas vería con buenos ojos un gesto de este calibre, que uniría al Barça con el legado de su mayor ídolo. Otros, en cambio, defienden mantener el nombre histórico sin añadidos. Lo que nadie discute es que, con o sin placa, el Camp Nou siempre será la casa de Leo Messi.