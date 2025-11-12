Vilajoana: “Que nos expliquen la verdad de por qué echaron a Messi”

Xavi Vilajoana, exdirectivo del FC Barcelona, vuelve a estar en la carrera electoral. Lo estuvo en 2021, pero no pudo superar, por poco, el corte de las firmas. No ha hecho pública todavía su intención de volver a aspirar a la presidencia, pero es un secreto a voces que lo hará. De hecho, el 27 de noviembre debe ser el día de la presentación de su candidatura.

Este miércoles, de momento, ha comparecido ante los medios de comunicación para “pasar cuentas después de cuatro años y explicarle al socio de forma que se entienda la realidad económica del club”. Lo ha hecho con la ayuda del economista Jordi Mercader, que ha cifrado la deuda del FC Barcelona en 1.665 millones de euros sin el Espai Barça, aumentando hasta los 4.200 millones con él. Además, cifra el fondo de maniobra negativo en -266 millones y el patrimonio neto negativo en -153.

Mercader ha dicho que “es una falacia que los ingresos hayan crecido” y ha criticado varias decisiones de la actual junta directiva. “La Masia es la joya de la corona y la inversión ha bajado de 35-40 millones a 25. Se han vendido los derechos de televisión de 25 años, los asientos VIP y se ha hecho una operación con Barça Studios con unos ingresos previstos de 200 millones que han sido 65 y un valor inicial de 408 millones que ahora es de 178. En este mandato hay unas pérdidas acumuladas de 277 millones de euros que, sin la venta de activos, serían de 1.000 millones”.

Las mentiras de Laporta

Tras la intervención de Mercader, Vilajoana se ha mostrado muy contundente con el análisis de los datos. “En ninguno de los presupuestos se ha tenido en cuenta al socio, dar ventajas al socio para que acuda al fútbol. De verdad que en un presupuesto de 1.000 millones no se puede destinar una partida de 40 para el socio. Es muy fuerte que digan que han salvado al club. Si no se hubiesen vendido activos que ya existían tendrían unas pérdidas de 1.000 millones, el valor actual de la plantilla del Barça. Son activos que no vuelven. Llevan cuatro años mintiendo y se ha acabado reírle las gracias. La entidad es de los socios y merecen un respeto y el presidente lleva demasiado tiempo mintiendo”, ha explicado.

Para continuar diciendo que cree en el futuro del club, aunque “tengo claro que no hay futuro si sigue Laporta. O tienes ganas de verdad de servir al club o no hay nada que hacer”. “Para hacer sostenible el club, hay que contar con la gente de la casa, es la Biblia, pero para que eso pase tienes que invertir. Es lo que ha pasado ahora, pero es un trabajo de cuatro o cinco años, cada junta se lo encuentra de la anterior”.

Vilajoana también ha hablado de Messi, noticia por su foto en el Spotify Camp Nou. “No pudimos mantener a Messi por un argumento económico, dijeron. No lo veo por ningún sitio este argumento. Que no expliquen la verdad de por qué echaron a Messi. Que responda ya. Messi es patrimonio del club, ha de ser libre para que decida lo que quiera. Merece decidir la relación que quiera tener con el Barça. Nadie se debe apropiar de su figura”, ha argumentado.

En contra de una candidatura unitaria

El exdirectivo ha dejado claro que no es partidario de una candidatura unitaria contra Laporta: “Las acciones en las que hay un contra no me gustan. Cundo me presento es para aportar cosas, fueron los socios los que eligieron al actual presidente, sus decisiones son súperdesacertadas, pero estos Frankenstein no me gustan”.

Vilajoana ha defendido también la herencia que ha recibido la junta de Laporta y que tanto critican. “Dicen que la joya es BLM, ¿sabéis cuando se crea BLM? Ahí lo dejo. Al cierre de la temporada 20-21 presentan pérdidas de más de 550 millones. Me gustaría saber los números que se presentaron a Hacienda. 270 millones no se incorporaron por provisiones, es la afectación que tuvo el Covid en nuestro club”, ha explicado.

Por último, también ha criticado las decisiones que se tomaron con el Spotify Camp Nou: “Cuando entran había un proyecto muy parecido al actual y la licencia ya estaba concedida, podrían haber empezado las obras al día siguiente, pero la junta hizo unos cambios con una demora de un año, en este tiempo se produjo una inflación de los tipos de interés. Es lo que llamo yo meadita, para que sea mío. Es cuando no piensas en el club. Y estos cambios no suponen muchos más ingresos y sí un cambio del tipo de interés. Esta meadita le ha costado mucho dinero al club”, ha finalizado.