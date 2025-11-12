¿Apoyarías que el Camp Nou se llamara 'Spotify Camp Nou Leo Messi'?

La propuesta la lanzó Joan Vehils, director de SPORT. La reciente visita de Leo Messi en el Camp Nou, de madrugada y en solitario, y las posteriores declaraciones del jugador a este periódico en las que demostraba su amor por el FC Barcelona, sus deseos de volver y explicaba la mala experiencia que fue su salida recalca la estrecha relación del argentino con la entidad azulgrana.

La afición siempre le ha demostrado su amor por haberle hecho vivir los mejores años de su historia y por la huella que dejó en la entidad, una señal que perdurará con el paso de los años y de las décadas. La relación de Leo Messi con el Barcelona es innegociable y poner su nombre al estadio podría significar mucho para las dos partes.

De la misma manera que el Inter de Miami quiere poner el nombre de Leo Messi al nuevo estadio, el Barcelona podría llegar a hacer lo mismo. ¿Usted lo aprobaría, estaría de acuerdo?

¿Apoyarías que el Barça rebautizara el estadio a 'Spotify Camp Nou Leo Messi'?