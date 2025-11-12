Jordi Basté explica su teoría sobre la foto de Leo Messi en el Spotify Camp Nou: "Me recordó a Shakira en 2006, en Alemania"

La imagen de Leo Messi en el Spotify Camp Nou ha dado mucho de qué hablar. Ha sido uno de los retratos que pasarán a la historia del fútbol. El argentino, en las afueras del estadio mirando hacia la estructura, ha tenido un impacto brutal y quedará en la memoria de muchos azulgrana. Messi, que accedió durante la madrugada del domingo al césped del futuro hogar del Barça, junto a Rodrigo de Paul y Pepe Costa, fue comentado en prácticamente todos los programas y tertúlias informativas.

Jordi Basté, presentador de Rac1, detalló el momento y describió en Rac1 su visión de la icónica imagen publicada en Instagram por el astro argentino. Lo hizo junto a Toni Clapés, en 'Versió Rac1'. Clapés, que acaba de ganar un Ondas por el programa y que recibió un sentido homenaje del propio Basté, invitó al presentador de El Món a RAC1 para que presentara su nuevo libro sobre el doctor Ramon Cugat. Durante su conversación, Basté quiso hablar sobre Messi y su fotografía en el Camp Nou.

Las cuestiones que plantea la aparición de Messi

"¿Puedo contar algo? Contaré algo hoy del Messi", relató Basté a Clapés y al resto de miembros del equipo, incluidos los muppets presentes en el estudio. "¿Cómo quieres que Messi no entre en el Camp Nou? Un momento... ¿quién debe cerrarle la puerta al Camp Nou?", se preguntaba el presentador y periodista de Horta, de forma retórica. "Yo lo que sé...", explicaba Jordi Basté, "es que tú vas al Camp Nou y un tipo de seguridad ve que viene Leo Messi... tú le dirás, 'escuche, usted no pasa, ahora llamo al club a ver qué me dicen'? ¡Por el amor de Dios!".

A Basté también le preguntan si considera que la persona que le dejara entrar, a Messi, "no recibirá un abucheo monumental". El presentador del matinal líder de Catalunya lo negó. "No, porque entre otras cosas ahora habrá gente que cogerá a Messi como... Hay muchos que le buscan por la próxima campaña electoral", decía Basté en su conversación con Clapés.

Y recordó que Messi "es un ganador" y no irá con candidaturas que estén abocadas al fracaso, sean las circunstancias que sean. "Messi no irá con alguien que perder", sentenciaba Basté.

Una visita que le recuerda a la de Shakira en 2006

Durante la conversación, Basté hizo una comparación curiosa al recordar una anécdota relacionada con Shakira. El presentador mencionó el momento en que la cantante colombiana quiso asistir a un entrenamiento de la selección española, junto a su família durante el Mundial de Alemania en 2006, con el fin de estar cerca de Gerard Piqué, su pareja en ese entonces. "Entró como si nada con una furgoneta, la iban dejando pasar porque era ella, mientras las medidas de seguridad prohibían su acceso. Si ella, que era cantante, pudo entrar, cómo no va a poder Leo Messi que hace cuatro años pisaba el césped del Spotify Camp Nou".

Según Basté, la situación guarda cierta similitud: así como nadie habría impedido a Shakira acercarse al campo en aquel momento, tampoco tendría sentido prohibirle a Messi la entrada al estadio que marcó su vida deportiva.