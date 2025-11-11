Repercusión mundial de la entrevista de SPORT a Leo Messi

La conversación de Lionel Andrés Messi Cuccittini con el diario SPORT tuvo una gran repercusión a nivel mundial, en unos días en los que la visita del mejor jugador de la historia del fútbol al Spotify Camp Nou ya había sido una de las noticias de más alcance en el mundo del deporte.

Diversos medios, tanto a nivel nacional como internacional, se hicieron eco de la charla con el astro argentino en la que se habló de diversos temas.

Importancia en España

Los principales medios deportivos del país no dudaron en comentar las palabras de la leyenda culer, tanto a través de redes sociales como en sus páginas web.

'El Chiringuito', por ejemplo, aprovechó las imágenes de la visita sorpresa del genio futbolístico para acompañarlas de sus declaraciones a SPORT sobre el deseo de volver a la casa de todos los culers una vez esté terminada, así como el hecho de cuan diferente se imaginaba que sería su marcha.

A nivel de prensa escrita, los principales medios también publicaron diferentes artículos sobre lo dicho por el campeón del mundo. Es el caso de 'Marca' y el 'Diario AS', que siguen la misma fórmula que 'El Chiringuito' y, con las imágenes de su reciente y momentánea 'vuelta a casa', ponen el énfasis en el hecho de que no pudo 'despedirse como quería' y de su intención de haberse quedado toda su carrera en la Ciudad Condal. También se destacan los planes de futuro' del ocho veces ganador del Balón de Oro, que explicó su intención de regresar a Barcelona próximamente para quedarse a vivir.

El Diario AS sobre la conversación de Leo Messi con SPORT / Marc Gómez / Diario AS página web

Mundo Deportivo sobre la charla de SPORT con Leo / Marc Gómez / Página web Mundo Deportivo

Repercusión en todo el globo terráqueo

Sin embargo, la entrevista de SPORT a Leo Messi no ha sido comentada únicamente a nivel nacional, sino que medios deportivos y no deportivos de todo el mundo han aprovechado las declaraciones realizadas a este medio para hacer diversas piezas.

El Clarín sobre lo dicho por Messi referente a la Selección / Marc Gómez / Clarín en su página web

Como no podía ser de otra manera, en el país de origen del ex culer los principales medios han destacado lo comentado por el argentino en clave Barça. Es el caso del diario 'La Nación', que destaca la rareza con la que Leo afirma haber vivido su despedida; el 'Diario Olé', que sitúo en su portada digital el hecho de como extraña el crack mundial Barcelona, o el Clarín, que pone especial atención en lo declarado sobre la Selección de Argentina y la posibilidad de disputar el Mundial de 2026.