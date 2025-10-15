El Barça lo tiene claro con Alexia

Mucho se comentó a final del mercado de traspasos de verano sobre la posibilidad de que la capitana del Barça, Alexia Putellas, pusiera fin a su etapa como azulgrana tras 13 temporadas en el primer equipo para marchar rumbo a París. Sin embargo, pese a la suculenta oferta económica, la de Mollet del Vallés decidió seguir su carrera en la Ciudad Condal, dónde ha ganado todos los galardones posibles tanto a nivel colectivo como individual.

Más allá de la incertidumbre que vivió la afición culer tras la oferta del PSG, Alexia no dudo lo más mínimo, tal como contó a SPORT el pasado lunes: "Esa propuesta se hizo mediática, pero no fue la primera. El camino fue corto y fácil. Cuando llegó, se habló con el club para saber que querían y si contaban conmigo. Y ahí se acabó el debate", relataba antes de añadir un contundente "el presente es la camiseta que llevo".

Ninguna duda por parte del Barça

Xavier Puig, directivo responsable del fútbol femenino, ha explicado en declaraciones a '3Cat' cómo se vivió desde el club la posibilidad de la marcha de una de las máximas estandartes del proyecto: "Cuando llegó la propuesta hablé con ella personalmente. No fue difícil convencerla porque ya estaba convencida de que el Barça es donde debe estar", declara Puig. No obstante, sí que confirma que hablaron de la oferta parisina, aunque concluye que finalmente "está aquí con nosotros, que es lo que todos deseábamos".

Alexia Putellas y su reverencia en el Camp Nou, en San Mamés y en el Johan Cruyff / FCB

La situación contractual de Alexia Putellas

Una vez ha quedado resuelto su presente inmediato, lo cierto es que su situación contractual invita a plantearse su futuro, ya que acaba contrato en 2026, más allá de tener un año extra opcional.

En este sentido, preguntado por si el club se plantearía facilitarle la salida en caso de que la doble Balón de Oro así lo solicitara, Xavier Puig se limita a afirmar que "los contratos se deben respetar", pese a que no cierra la puerta a esta posibilidad y admite que, si se produce alguna circunstancia que altere ese contrato, "ya hablarán".

Para cerrar el tema de Alexia, el representante del club deja clara la postura de la dirección deportiva: "Nos encantaría que Alexia termine sus días como futbolista en el Barça", concluye. Queda por ver si desde las oficinas de Can Barça logran llegar pronto a un acuerdo con la catalana, ya sea para activar ese año opcional o para firmar un nuevo contrato que la vincule más temporadas al FC Barcelona.