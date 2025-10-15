Comunicado médico del Barça sobre Mbacke

Malas noticias para el entrenador del Barça Atlètic, Juliano Belletti. El brasileño pierde a Mamadou Mbacke. El defensa del filial azulgrana estará tres semanas de baja. Tiene una fractura en el tercer metacarpiano de la mano izquierda, según ha comunicado el club mediante un comunicado, en el que también se indica que se ha decidido que el futbolista siga un tratamiento conservador.

Es la segunda lesión que sufre en lo que llevamos de temporada el central senegalés, que se perdió los dos primeros partidos de liga en Segunda Federación por problemas en el pubis, algo que ya provocó que fuese baja en el tramo final de la pasada temporada. Tras entrar en la lista de convocados en la tercera jornada ante el Castellón B, ya fue titular en los tres últimos encuentros, ante Sant Andreu, Olot y Reus, disputando los 90 minutos en los dos últimos partidos. Lo hizo jugando en el centro de la defensa junto a Alexis Olmedo y aprovechando que Álvaro Cortés se marchaba con la selección española a Chile para disputar el Mundial Sub-20.

Belletti, precisamente, recupera a Cortés para el partido de este domingo (17.00 horas) contra el Atlètic Lleida, pues el combinado español fue eliminado por Colombia en los cuartos de final del Mundial Sub-20. También regresa el otro mundialista, Andrés Cuenca. El entrenador brasileño, además de la de Mbacke, tiene también las bajas de Gistau, Landry Farré, Ibrahim Diarra, Marcos Parriego y Aziz. Landry se ha incorporado al trabajo con el grupo parcialmente dentro del proceso de recuperación. También ha vuelto Ureña tras jugar con su selección.

Mbacke llegó al Barça en septiembre de 2023. Es la actual su tercera temporada en el equipo, con el que ha jugado 50 partidos. Llegó cedido por el Los Ángeles y en verano de 2024, el club azulgrana pagó dos millones de euros por él.