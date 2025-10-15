Cumbre entre Lamine Yamal y Jorge Mendes en Barcelona

Tal y como avanzamos en SPORT, este miércoles ha habido cumbre entre Lamine Yamal y el superagente Jorge Mendes. El representante ha llegado a Barcelona en un viaje exprés para cerrar algunos temas pendientes con sus futbolistas.

Una de las reuniones más importantes que afronta ha llegado este miércoles. Mendes y Lamine han estado durante tres horas en una comida en la que también ha estado el equipo del agente presente, en un hotel de la ciudad. Ha sido un encuentro para ponerse al día.

Lamine ya se ha recuperado de la pubalgia que le impidió estar disponible en el último encuentro ante el Sevilla y en los encuentros de la selección española en el último parón. Este fin de semana el extremo podría volver a tener minutos, si Hansi Flick lo considera oportuno, en el partido ante el Girona.

Como de costumbre, la estancia de Jorge Mendes en Barcelona será corta y se espera que regrese al Portugan esta misma tarde.

El nombre de Lamine no es el único que lleva Jorge Mendes en el conjunto de la Ciudad Condal. Alejandro Balde, Marc Casadó o Guille Fernández también pertenecen a su agencia. Al agente siempre le gusta reunirse cara a cara con los futbolistas para compartir ideas con ellos y ver sus sensaciones.