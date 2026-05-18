El 1x1 de los '9' que estudia el Barça: prioridades y tapados

Es una de las decisiones más trascendentales de la historia moderna del Barça. Quizás suena muy dramático, pero en la situación económica que se encuentra el club, la gran inversión por el '9' debe ser la más importante de la última década. La elección de Lewandowski en 2022 se sabía que era algo para 3/4 años vista. Un movimiento acertadísimo por parte del club barcelonista, como el tiempo se ha encargado de demostrar. Pero ahora todo va un poco más allá.

Deco, al teléfono en el palco de Montjuïc / Archivo

El elegido deberá portar la 'losa' o la presión de tener que abanderar la punta de lanza barcelonista, como mínimo, el próximo lustro. Y todo ese contexto hace que los movimientos de Deco, Joao Amaral y compañía deban realizarse de forma totalmente consensuada con Flick y con inteligencia y consecuencia de causa. Un perfil con potencial, con presente, que pueda rendir de forma inmediata con la marcha de Lewandowski, pero que, al mismo tiempo, garantice un legado para los próximos tiempos.

Robert Lewandowski se despide del Camp Nou / FCB

Lógicamente, sobre la mesa hay opciones casi utópicas, otras más terrenales pero menos apetecibles. Habrá que ver qué se puede afrontar y qué no, sobre todo porque las limitaciones económicas continuan estando ahí y no será fácil que los futbolistas, como hizo en su momento Lewy, fuercen la máquina y tengan paciencia para esperar el desenlace.

En SPORT analizamos los diferentes '9' que están encima de la mesa. Con algunos ya se ha tanteado su situación.

Julián, el deseado (y la fruta prohibida)

Es el perfil que más encaja al área deportiva. Desde hace meses está en lo más alto de la lista de prioridades. El entorno del jugador lo sabe. Y, pese a que no ha habido negociación directa Barça-Atlético, la entidad madrileña también es conocedora de ello. Una referencia ofensiva completísima, con gol, con dinamismo, con una capacidad asociativa extraordinaria, buen juego de espaldas.

Julián Álvarez pierde enteros por el elevado precio de la operación / AFP7 vía Europa Press

El problema, que el club colchonero no va a poner ninguna facilidad. Ya no es solo que no saldrá por menos de 100 'kilos', sino que en caso de aceptar un traspaso el reforzar a un rival directo como el Barça sería lo último por lo que pasarían Cerezo y compañía. El PSG también aguarda, mientras que desde el Atleti se sigue insistiendo en una ampliación de contrato. Este curso registra 20 goles y nueve asistencias.

Joao Pedro, un Plan B faraónico

Una vez ha quedado clara y patente la dificultad de llevar a cabo la operación Julián, el siguiente nombre en la lista de Deco es Joao Pedro. Tal y como desvelamos en SPORT, el director deportivo del Barça fue a Londres para verse con su agente aprovechando la visita a la capital británica por la final de la FA Cup. Una transacción que también se perfila faraónica por la ferocidad del mercado en clave Premier League.

Joao Pedro, en la final de la FA Cup ante el Manchester City / NEIL HALL / EFE

Se están pagando desde hace varias ventanas barbaridades por jugadores de clase media, por lo que es prácticamente imposible que salga por menos de 100 millones. Ni que el Chelsea ponga facilidades. Pescar en el campeonato inglés hoy en día es algo casi utópico, pero Deco está tanteando las opciones. El club británico no jugará Champions la próxima temporada. Y, de hecho, tampoco competiciones europeas. Habrá reestructuración profunda y esa podría ser la única vía.

Joao es otro '9' moderno, dinámico. No tanto hombre de área como Lewy, sino perfil más completo y asociativo. Es un '9', pero que puede jugar de 10. No es un '9' rematador, él te crea la jugada. Te crea un gol de la nada. No es un Lewandowski. No vivirá en el área. Si tu le pides que sea '9' te hará más de nueve, pero le gusta asociarse. "Le gusta salir del área. Delante de portería es un jugador que tiene mucha tranquilidad, que tiene la pausa para marcar. Tiene muchos recursos técnicos", nos contaban técnicos del Brighton que lo dirgieron recientemente en SPORT.

Marmoush, a la sombra con Pep

Otro de los que ha estado encima de la mesa es Marmoush. "Todo el mundo lo conoce, cada año la aprovecha, mejora, se desarrolla en sus habilidades. Creo que tiene todo el camino delante de él para ser una estrella como Salah. Tiene velocidad, habilidades, ya lo han visto, supongo en la Premier... encontraréis a muy buenos jugadores con Egipto que dan buena imagen. Omar puede jugar algún día en la Liga española y se lo merece", dijo el seleccionador egipcio recientemente.

Marmoush celebra su primer gol contra el Newcastle en la vuelta de las semifinales de la Carabao Cup / AP

Fichó por el City por 75 millones y no ha tenido mucha incidencia esta temporada. Ocho goles y tres asistencias registra. El club 'citizen' sí podría abrirse a que salga por algo menos de lo que pagó, pero no está en la pole de Deco ni mucho menos.

Harry Kane, un perfil 'Lewy' complicado

Seguramente, si preguntáramos a los culés acerca de qué perfil prefieren para rendimiento inmediato elegirían a Harry Kane. Un delantero goleador veterano, con hambre porque ha ganado pocos títulos en su carrera. Una llegada que se asemejaría a la de Lewandowski, para 3-4 años. Tiene 32, pero, al contrario que Lewy, no parece dispuesto a forzar su salida. Está a gusto en Munich y ve al Bayern como el entorno perfecto para lograr la Champions. No hay cláusula de salida y la entidad bávara no se pondría, lógicamente de cara.

Harry Kane, máximo goleador de la Bundesliga / EFE

Temporadón con 58 goles en 50 partidos. Aparte, da muchísimo más porque interpreta el juego como nadie, juega como los ángeles de espaldas...

Lautaro, un viejo conocido

Otro de rendimiento inmediato y hambre sería Lautaro Martínez. El Barça ya anduvo tras sus pasos hace unos años. Líder del Inter de Milán, el argentino ha vuelto a ser la referencia ofensiva de los 'neroazzurri' con 22 goles y seis asistencias. En su caso, cumplirá 29 en agosto y no sería un perfil tanto de futuro, sino para 3/4 años de 'prime'. No se ha activado en las oficinas del Camp Nou su carpeta, pero ahí está el nombre en la recámara.

Vlahovic, fin de contrato y muchas dudas

La operación más 'sencilla' sería la de Dusan Vlahovic, que acaba contrato el 30 de junio en la Juventus. Un rematador clásico, corpulento, con buen dominio del juego aéreo y de espaldas. Pero, en principio, alejado de la idea que tienen Hansi y Deco del '9' titular del Barça. Además, es un perfil controvertido a nivel disciplinario, uno de esos 'bad boys' que puede dinamitar un poco el vestuario. 26 años y rol de suplente este curso en la 'Vecchia Signora' con ocho tantos. Muy frío.

Osimhen, un depredador del gol con asteriscos

Osimhen también ha llegado a estar en la lista de futuribles del Barça. Es tan voraz dentro del área como fuera del verde. Un animal indomable que igual puede dinamitarte un partido como un vestuario entero. Todo potencia y temple ante portería, el nigeriano ha sido el faro ofensivo del Galatasaray turco. Poco consenso en el área deportiva en su caso, sería un plan a activar en un futuro próximo si se van cayendo las primeras opciones. Este curso ha registrado 22 goles y ocho asistencias.

Osimhen, jugador de Nigeria, no estará en el Mundial / Nigeria

Pagó 75 millones el verano pasado el club otomano, así que imaginémonos por cuánto podría salir.

Eli Junior Kroupi, la opción 'exótica'

Por último, un nombre que puede sonar como el más 'exótico'. Eli Junior Kroupi, ariete francés de tan solo 19 años. Es el más joven de todos y el melón que está más por abrir. Nacido en Lorient y de ascendencia costamarfileña, Kroupi Jr. es un delantero diestro de la generación de 2006 formado en el club de su ciudad. Allí completó todo el proceso formativo hasta alcanzar el primer equipo, con el que jugó tanto en la Ligue 1 como en la Ligue 2. Su precocidad ya quedó demostrada en la élite francesa, donde firmó cinco goles y tres asistencias sin haber alcanzado todavía la mayoría de edad.

Kroupi Jr., delantero del Bournemouth / @AFCBournemouth

Esta temporada, la de su debut en la Premier League, ha marcado 12 goles, igualando la marca de Robbie Keane, que fue el último adolescente capaz de superar los diez tantos en su primera campaña en la Premier (lo hizo con el Coventry City en el curso 1999-00). Su versatilidad es uno de los aspectos que más llaman la atención. Puede jugar como delantero centro, pero también partir desde la banda (preferiblemente desde la izquierda, a pierna cambiada) para explotar su disparo, su conducción y su capacidad en el uno contra uno.