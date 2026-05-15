João Pedro: infancia de pobreza, padre preso y el camino hasta el Chelsea

Antes de los goles decisivos y de los grandes escenarios europeos, João Pedro creció en un entorno donde el fútbol era una promesa de futuro. Nacido en 2001 en Ribeirão Preto, en el interior de São Paulo, su infancia estuvo atravesada por la ausencia de su padre y por las dificultades económicas que marcaron a su familia desde el primer momento.

Su padre, José João de Jesús, conocido como "Chicão", exfutbolista del Botafogo, estuvo ausente durante gran parte de su vida tras ser condenado a prisión por su implicación en un asesinato. Mientras tanto, João Pedro creció únicamente con su madre, Flavia, que asumió sola la crianza y la responsabilidad de sostener el hogar.

En ese contexto, el fútbol no era solo un juego: era una salida posible a una realidad dura. Desde los cinco años empezó a entrenar en escuelas locales, donde ya destacaba por una madurez impropia de su edad. Sus primeros entrenadores recuerdan a un niño concentrado, silencioso y obsesionado con el balón.

El sacrificio de una madre

La infancia de João Pedro dio un giro decisivo cuando su talento lo llevó a dejar São Paulo para probar suerte en Río de Janeiro con la cantera del Fluminense. Ese paso se convirtió en un salto al vacío.

Flavia renunció a la estabilidad para acompañarlo. Perdió su empleo y la familia atravesó uno de sus momentos más críticos. Llegaron a vivir con lo mínimo indispensable.

El propio jugador ha recordado que apenas tenía ropa y que su madre priorizaba su alimentación por encima de la suya propia: "Mi madre renunciaba a una comida para que yo pudiera comer mejor".

El sacrificio fue total. En ocasiones, la supervivencia parecía incompatible con el sueño. Sin embargo, el Fluminense terminó siendo también un sostén fundamental que evitó su regreso a São Paulo.

Mientras su infancia transcurría entre cambios constantes y dificultades familiares, João Pedro encontró en el fútbol una forma de orden. Entrenaba con una seriedad extraordinaria que llamaba la atención de sus formadores.

La inestabilidad en casa contrastaba con su disciplina en el campo. No era un niño especialmente expansivo fuera del césped, pero dentro de él se transformaba. Esa dualidad, fragilidad personal y fortaleza competitiva, fue moldeando su carácter.

Con apenas 17 años debutó con el primer equipo del Fluminense, un paso que confirmaba que el esfuerzo de su infancia empezaba a dar frutos.

De Brasil a Europa

El salto al fútbol europeo lo llevó primero al Watford y posteriormente al Brighton & Hove Albion, donde terminó de consolidarse como delantero de élite. Sin embargo, incluso en la Premier League, su historia seguía teniendo el mismo origen: la infancia en Brasil.

Su éxito no es solo deportivo, sino también emocional: una forma de devolver lo que recibió en su niñez.

Del niño de Xerém al protagonista mundial

El destino quiso que su consagración llegara en el escenario más inesperado: el Mundial de Clubes. El Chelsea lo incorporó de forma urgente y lo lanzó directamente a la élite.

En pocos días pasó de estar de vacaciones en Brasil a disputar partidos decisivos. Su impacto fue inmediato.

Pero cada jugada parecía conectar con su pasado. Especialmente cuando se enfrentó al Fluminense, el club que lo formó cuando era solo un niño con un sueño.

Una historia que empieza mucho antes del éxito

Hoy, João Pedro es un futbolista decisivo en la élite europea, compañero de figuras como Cole Palmer y protagonista en finales internacionales. Pero su historia no se entiende sin su infancia humilde, su madre y los sacrificios familiares.

Cada gol que marca hoy es una extensión de aquellos años en los que todo parecía imposible. Porque antes de ser campeón, fue el niño que aprendió que el esfuerzo también puede ser una forma de destino.