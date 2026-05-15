¡Deco viaja a Londres para reunirse con los agentes de João Pedro!

Noticia de última hora en clave Barça. Como venimos contando en los últimos días, el Barça ya tiene definidos los grandes objetivos del próximo mercado de fichajes y, ahora mismo, ante la dificultad de negociar con el Atlético de Madrid por Julián Álvarez, el nombre que más consenso genera dentro de la dirección deportiva es el de João Pedro. El delantero brasileño gusta muchísimo en el club y se considera que reúne muchas de las condiciones que busca el conjunto azulgrana para encontrar al delantero centro del futuro.

Según ha podido saber SPORT de fuentes cercanas al jugador, Deco ha viajado a Londres para reunirse con los agentes del futbolista en los próximos días. Asimismo, el director deportivo podría aprovechar su estancia en la capital británica para acudir este sábado a Wembley y presenciar la final de la FA Cup entre el Chelsea FC y el Manchester City, un partido en el que João Pedro será una de las grandes atracciones ofensivas.

El viaje se ha llevado con mucho secretismo dentro del club. En el Barça quieren moverse con tiempo y anticipación, conscientes de que la situación económica obliga a trabajar todos los escenarios con calma y mucha planificación. No se descarta incluso que durante estas horas pueda producirse también un encuentro presencial con el propio futbolista.

En la dirección deportiva consideran que João Pedro encaja perfectamente en la idea futbolística que quiere el equipo. Ven en él un delantero moderno, con movilidad, capacidad para asociarse, calidad técnica y gol. Además, gusta mucho su perfil joven y el margen de crecimiento que todavía tiene por delante. Por eso, a día de hoy, es el gran favorito para convertirse en el próximo ‘9’ del Barça.

Julian Álvarez sigue enamorando a Deco, pero es complicado

Eso sí, en el club saben perfectamente que la operación será muy complicada. Su precio es muy elevado y el coste del fichaje sería parecido al que habría supuesto incorporar a Julián Álvarez. Precisamente por ese motivo, el argentino ha ido perdiendo fuerza en las últimas semanas, aunque a día de hoy reconocen que es un futbolista que sigue gustando mucho en los despachos. El Barça tanteó el terreno a través de intermediarios, pero el Atlético de Madrid dejó claro desde el principio que manejaba ofertas muy superiores a las cifras a las que puede llegar el club azulgrana.

Con ese escenario, João Pedro ha pasado a ocupar el primer lugar de la lista. Aun así, dentro del Barça son prudentes. Antes de afrontar una operación de este nivel será necesario generar espacio salarial, cerrar salidas y acercarse definitivamente a la regla del 1-1.

Pese a todas esas dificultades, en términos deportivos la dirección deportiva tiene pocas dudas y, ahora mismo, João Pedro es el delantero que más convence en los despachos del Barça.