Ricky Rubio toma la palabra en el Asisa Joventut

El Asisa Joventut se abonó a la épica para apuntarse la 15ª victoria liguera de la temporada. Los de Dani Miret se llevaron por 86-88 un partido 'imposible' del Barris Nord de Lleida gracias a un triple in extremis del de casi siempre, Cameron Hunt.

A dos minutos y 26 segundos para la conclusión del encuentro, el marcador era de 86-79 favorable al equipo de un Gerard Encuentra que había sido expulsado del partido en la primera parte por dos técnicos.

El Hiopos Lleida acariciaba la que hubiese sido la novena victoria de la temporada, que hubiese permitido ampliar el margen respecto a un descenso que marcan, con seis triunfos, San Pablo Burgos (16º) y Morabanc Andorra (17º).

A Hunt no le tembló el pulso

Pero entonces, Hunt se puso la capa de superhéroe. 2+1 tras personal de James Batemon, otro acierto de dos puntos para colocar a la Penya a tan solo dos tantos (86-84), y tras un tiro libre de Ludde Hakanson tras una nueva protesta del banquillo ilerdense, el triple que sentenció el encuentro.

Cameron Hunt y Ricky Rubio se abrazan tras la victoria en Lleida / ACB Photo - Pol Puertas

Antes de que Hunt entrase en trance, hubo un tiempo muerto en el que Ricky Rubio tomó la palabra. El base de El Masnou, que terminó el derbi con 16 puntos, seis rebotes y tres asistencias para 23 créditos de valoración, aprovechó para mandar un mensaje a sus compañeros cuando peor pintaba el encuentro.

La intervención de Ricky en el tiempo muerto

"Cuando las cosas se ponen difíciles, tenemos que hacer esto. Cada uno está en sus cosas, no podemos permitir esto. Es intenso, tenemos que mejorar", comentó el '9' verdinegro antes de la intervención de Dani Miret.

Una demostración más de la trascendencia que tiene Ricky para sus compañeros tanto dentro como fuera de la pista. El base verdinegro está en 12,4 puntos y 5,5 asistencias por partido en Liga Endesa, y tan solo en seis de los 21 partidos ACB que ha disputado, se ha quedado por debajo de los dobles dígitos en anotación.

Tras ganar al Hiopos Lleida, el Joventut recibe este próximo domingo (12h CET) al Dremland Gran Canaria. Un partido que será la antesala del arranque de la serie de cuartos de final de la BCL ante el AEK Atenas, con el primer encuentro que se disputará en la capital helena.