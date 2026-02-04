La polémica salida de Musa del Madrid: "Chacho me llamó para renovar"

Dzanan Musa atendió a los medios de comunicación en la previa del partido de este jueves entre Dubai Basketball y el Real Madrid (17:00 hora española). Será la primera vez que el bosnio se enfrente a los que fueron sus compañeros durante tres años, ya que no pudo estar en el partido de ida por lesión. Los blancos encadenan dos derrotas consecutivas en Euroliga, aunque se mantienen en la cuarta plaza.

"Echo de menos muchas cosas de Madrid. Pero aquí estoy muy feliz, Dubái es una ciudad muy buena y el club tiene un potencial grande para estar en el top de los equipos de la Euroliga. El único inconveniente son los viajes largos, que son terribles, pero tenemos un avión muy bueno, y luchamos cada día en el primer año contra equipos con mucha historia. Tenemos una buena oportunidad para entrar entre los diez mejores", inició.

El bosnio desveló las intenciones del club en su primer año en Europa. "Nuestro plan es llegar al play-in y ganar la Liga Adriática. No va a ser fácil, pero tenemos talento. Hemos tenido mala suerte con las lesiones; cuando uno vuelve, tres se lesionan. No es fácil mantener los roles de esta manera. En mi caso, han sido tres meses muy duros, pero estoy de vuelta y muy feliz de estar con mis compañeros en la pista".

Dzanan Musa, con Dubai Basketball / ANDREJ CUKIC

Sobre el partido contra el Madrid, fue claro. "Muchas emociones, la verdad. Real Madrid era mi casa y será mi segunda casa con Lugo. Nunca es fácil jugar contra tus amigos, pero es baloncesto. Un negocio en el que tenemos que ganar, pero no es fácil ganar y jugar contra la camiseta blanca. Ahora Dubái es mi familia y lucharé con mis compañeros hasta el final".

No descarta volver algún día a la capital española. "Hemos tenido muy buenos tres años, incluso hemos hablado con mi mujer de comprar una casa en Madrid. Hemos hablado Edy y yo, de que nos echamos de menos, pero yo estoy en Dubái y solo pienso en eso. No sabes qué va a pasar en tu vida, pero la idea es estar en Dubái mucho tiempo".

Dzanan Musa ha estado apartado del equipo por lesión durante tres meses / Dubai Basketball

"No es fácil cuando tienes muchos jugadores nuevos y también en el staff. El Madrid va a estar luchando por la Final Four, seguro, es un animal grande. Si no estás cada día al 200%, no vas a jugar. Tienes tantos jugadores buenos que no es fácil. Por ejemplo, Andrés Feliz a veces juega y otras no. En otros equipos, Feliz puede ser el base titular. Entonces, no es fácil jugar allí. Van a luchar por títulos, seguro".

Su salida de Madrid y el fenómeno Hugo González

"No hablé con el 'Chacho', hablamos con Juan Carlos Sánchez antes de todo, pero no estábamos en la misma página. Cuando yo fiché por el Dubái, me llamó el 'Chacho' para hablar y renovar, pero ya estaba en Dubái en ese tiempo y no tuvimos la oportunidad de hablar de un trato nuevo con el 'Chacho' y con esta estructura nueva. Les tengo mucho respeto a todos"

"Tiene una personalidad muy buena. Contra el Panathinaikos, estábamos en el vestuario preparándonos para el partido y él estaba haciendo un examen del colegio. Eso fue, para mí, increíble. Estás en el Real Madrid y tienes esa personalidad de seguir estudiando y terminar esa etapa de tu vida, aunque no la necesites. Le deseo todo lo mejor, voy a ser un aficionado suyo muy grande"