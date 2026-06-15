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BALONCESTO

El Panathinaikos despide a Ergin Ataman

El club griego decide prescindir del irascible entrenador turco después de una campaña decepcionante, con solo un título, la Copa de Grecia

Ataman deja el Panathinaikos después de tres años en el cargo

Ataman deja el Panathinaikos después de tres años en el cargo / EUROLEAGUE

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Ramon Palomar

Ramon Palomar

Ergin Ataman fue despedido este lunes como entrenador del Panathinaikos griego después de tres temporadas al frente del conjunto heleno y después de una última campaña muy decepcionante donde ni tan solo alcanzó la Final Four disputada en su propio campo del OAKA y que se acabó llevando su gran rival, el Olympiacos.

El propietario, Dimitris Giannakopoulos, no ha tenido más paciencia con el entrenador turco de 60 años tenía un año más de contrato. Renovó oficialmente su acuerdo con el PAO en el verano de 2024.

Ataman ganó la Euroliga en su primera temporada como entrenador del Panathinaikos y posteriormente llevó al equipo a la Final Four de la Euroliga en la temporada 2024-25. Sin embargo, este último año ha sido una debacle a pesar de la fuerte inversión en fichajes. Su único triunfo fue la la Copa de Grecia.

Ataman ganó una Euroliga con Panathinaikos, aunque en este último año no llegó ni a la Final Four en su pista del OAKA

Ataman ganó una Euroliga con Panathinaikos, aunque en este último año no llegó ni a la Final Four en su pista del OAKA / EUROLEAGUE

Orgulloso de su paso por el PAO

"Realmente pasé un tiempo increíble en Atenas, en este hermoso país", dijo Ataman en un video homenaje. "Y estoy orgulloso de trabajar con el Panathinaikos y con la familia Giannakopoulos. Por supuesto, estoy orgulloso de haber entregado, en estos tres años, estas cuatro increíbles copas", dijo.

"Durante toda mi vida, recordaré estos días, a los increíbles aficionados, el increíble apoyo de la familia Panathinaikos para todos nosotros. También estoy orgulloso de la contribución que intenté hacer entre los dos países —Turquía y Grecia— y estoy muy satisfecho con toda la gente amable que he conocido en Grecia.

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"Muchas gracias por estos tres años que pasamos juntos. Pero ahora es tiempo de una nueva era para todos nosotros”, dijo a modo de despedida.

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