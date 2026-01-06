Giannakopoulos avisa a toda a Europa: "Estoy cerrando un bombazo, al nivel de Michael Jordan"

Dimitris Giannakopoulos sigue a lo suyo. El propietario de Panathinaikos, que dio una charla viral el otro día a sus jugadores tras perder contra Olympiacos, ha vuelto a mostrar su obsesión por ganar la Euroliga y que Panathinaikos sea el mejor equipo de Europa. En esta ocasión, desveló que está "trabajando muy duro" para fichar a una estrella.

"Estoy trabajando duro para conseguir cerrar un fichaje importante. ¡Una auténtica bomba! Si hace falta, llegaré incluso al nivel de Michael Jordan con 29 años solo para ganar la Euroliga", desveló el presidente en un directo de Instagram. Unos días antes había reconocido a su equipo que no había podido dormir tras la derrota ante Olympiacos. La situación le preocupa.

Dimitris Giannakopoulos, presidente de Panathinaikos / AP

La realidad es que Panathinaikos cuenta con uno de los equipos más talentosos de Europa, liderado por la máxima estrella de la competición: Kendrick Nunn. El estadounidense lidera los números del equipo griego con 19,8 puntos y 3,6 asistencias por partido, seguido de un Cedi Osman que ha dado un paso adelante esta temporada: 14 puntos por encuentro y un 42,5% de acierto desde el triple.

Tras la primera vuelta de la competición, el Panathinaikos se sitúa en la quinta posición de la clasificación de la Euroliga, a una sola victoria del liderato. Un balance que no es, ni mucho menos, negativo, pero habla de la gran exigencia de Giannakopoulos con sus jugadores y la importancia de ganar al eterno rival en los derbis.

"No quiero quejarme de ninguno de ustedes, pero cuando veo pasar el balón y no se lanzan a atraparlo, entonces sí, tengo una queja. El entrenador decide cuántos minutos jugarán, pero cuando veo a un jugador que no juega mucho debajo del aro y no puede anotar, no lo puedo aceptar. Son la mejor plantilla de Europa; denle a la afición, a sus familias y al Club lo que merecemos", comentó el presidente a la plantilla.

"Merecemos ver el mejor baloncesto de Europa"

"Merecemos ver el mejor baloncesto de Europa. Tienen el mejor entrenador y las mejores condiciones. Por favor, amen a sus compañeros como aman a su familia. Amen al Club y a la afición de toda Grecia que no durmió anoche. Feliz Año Nuevo a todos". En este inicio de 2026, el presidente griego lo tiene claro: quiere incorporar a otro jugador que eleve todavía más el nivel del equipo.

Panathinaikos se enfrentará esta semana a los dos equipos italianos de la Euroliga (Olimpia Milano y Virtus Bolonia) y tiene una buena oportunidad de asaltar el liderato en caso de que uno de los de arriba tropiece. Ambos duelen se disputarán en el OAKA Arena, una pista que aprieta cuando el equipo lo necesita y que está dispuesta a empezar de la mejor manera el año con dos triunfos.