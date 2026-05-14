El Valencia Basket desquicia a Giannakopoulos y Ataman: "Con este criterio arbitral, es fácil que ganen la Euroliga"

La eliminatoria entre Valencia Basket y Panathinaikos será recordada durante mucho tiempo. Sobre todo por el conjunto español, que alcanzó la Final Four por primera vez en su historia y lo hizo de la manera más épica: remontando 2-0 a uno de los grandes favoritos para alzarse con el título. Una serie que tuvo de todo, tanto en lo deportivo como fuera de las pistas.

Y es que Ergin Ataman y Dimitris Giannakopoulos han brindado espectáculo durante toda la serie. El primero acabó desquiciando incluso a Pedro Martínez, el cual fue expulsado junto al turco en el primer partido en Atenas, mientras que el presidente de Panathinaikos fue sancionado por la Euroliga por increpar a los árbitros en el Roig Arena durante la toma de una decisión.

El último partido, afortunadamente, destacó en el aspecto deportivo y prácticamente no hubo incidentes. Tan solo hacia el final, cuando la afición de Valencia ya celebraba la clasificación para la Final Four, y Jean Montero sacó toda la rabia que llevaba dentro durante estos días y se mostró enérgico con su público. Algo que no acabó de gustar a los griegos, ya que no había finalizado el encuentro.

Ergin Ataman, en el Roig Arena / Francisco Calabuig

Más allá de eso, algo anecdótico, Ataman no enloqueció en exceso en el banquillo (lanzó una botella a la pista en el segundo cuarto que le costó una técnica) y Dimitris Giannakopoulos no estuvo presente en el Roig Arena. Sin embargo, tras finalizar el partido, el entrenador de los griegos no pudo limitarse a felicitar al rival y acusó a los árbitros de favorecer durante la eliminatoria al conjunto 'taronja'.

"Ha habido bastante equilibrio en los lanzamientos de dos y de tres pero la diferencia que Valencia ha lanzado 29 tiros libres y nosotros sólo ocho. Pese a su defensa agresiva es algo extraño. Es la tercera vez que el segundo mejor anotador de la Euroliga, Nunn, no ha ido a tirar tiros libres. Si el criterio arbitral se mantiene en la Final Four, Valencia puede ser ganador fácilmente de la Euroliga", aseguró.

La afición del Valencia Basket celebra el pase a la Final a Cuatro de la Euroliga / X

Ataman, en esta ocasión, fue más noticia por criticar a sus jugadores que a Valencia Basket; concretamente a TJ Shorts: "Utilizaremos más a Toliopoulos en ataque. Cuando TJ jugaba, atacábamos con cuatro jugadores contra cinco", comentó. Incluso el presidente del Hapoel salió en defensa del jugador de Panathinaikos, calificando la actitud del entrenador turco como "una falta de respeto y una barbaridad". Los israelíes seguramente sigan de cerca al base francés.

Giannakopoulos rompe su silencio.... hablándole a su gato

Como era de esperar, Giannakopoulos también salió a dar la cara en redes sociales. Lo hizo hablando directamente a su gato en un vídeo. "Ven aquí. ¿Así que estás quejándote, eh? Ven para que te cuente algo. El dolor, con dolor se supera. Nosotros hemos sufrido mucho por estos dolores y sabemos cómo hacer que regresen. Vamos, ven aquí, ven", le dijo.

Valencia Basket volverá a Atenas la próxima semana, aunque esta vez para disputar la Final Four de la Euroliga. Un premio más que merecido para un equipo que quedó segundo en la fase regular y ha demostrado estar en el primer escalón del baloncesto europeo. Si quiere estar en la gran final, deberá derrotar al Real Madrid de Sergio Scariolo.