Pablo Laso, en la 'pole' para hacerse cargo del Anadolu Efes

La pausa que se ha tomado Pablo Laso en los banquillos tras su destitución el pasado verano como técnico de Baskonia puede estar cerca de terminar. El entrenador vitoriano está muy cerca de regresar a la Euroliga y seguir su trayectoria en la máxima competición continental tras sus experiencias en el propio Baskonia, en el Bayern Múnich, y en un Real Madrid con el que alzó el título en dos ocasiones (2015 y 2018).

Según apunta el portal 'Basketnews', Laso sería la primera opción de uno de los múltiples equipos que en las últimas semanas ha llevado a cabo la destitución de sus entrenadores. Una situación que cada temporada se vive más y que suele coincidir con el primer parón de las ventanas FIBA.

Pablo Laso, en un partido en el Palau Blaugrana al frente de Baskonia / ACB Photo - Marc Graupera

Efes se fija en Laso

Ese equipo sería el Anadolu Efes, que despidió a Igor Kokoskov el pasado 27 de noviembre tras un inicio de campaña errático.

El técnico serbio, que en su día fue el primer técnico principal europeo en la NBA, volvió a Turquía tras su etapa en Fenerbahçe la campaña 20/21. Lo hizo tras ejercer estos últimos cursos como técnico asistente en los Dallas Mavericks, Brooklyn Nets y Atlanta Hawks.

Pero la apuesta no salió tal y como se esperaba, y pese a que fue capaz de derrotar al Barça cuando más discutido estaba (74-73), la paliza días después en Mónaco (102-66) fue su sentencia.

Will Clyburn se vio las caras ante uno de sus antiguos equipos, Anadolu Efes / EFE

Mala situación de Anadolu Efes

La dinámica del equipo es negativa, con dos tropiezos posteriores a la destitución de Kokoskov (Real Madrid y Petkim), y la situación en la clasificación, tanto en Europa como en Turquía tiene mucho margen de mejora: 17º en Euroliga, con dos victorias más que el colista Asvel, y cuartos en liga, a tres triunfos del 'Fener' de Sarunas Jasikevicius y a cuatro de Besiktas, líder invicto. Acumulan cuatro tropiezos consecutivos en el campeonato doméstico.

Según las mismas informaciones, Laso se habría impuesto en ese casting de nombres en el que Anadolu Efes trabajaba, y las negociaciones entre ambas partes estarían avanzadas en busca de cerrar el acuerdo.

Pablo Laso dejará de ser entrenador de Baskonia / ACB Photo - Aitor Arrizabalaga

Así pues, quedará por ver si el acuerdo ve finalmente luz verde, pero sin duda sería una gran noticia que uno de los técnicos españoles más laureados de todos los tiempos vuelva a tener recoveco en un banquillo Euroliga.