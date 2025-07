Baskonia se carga a Pablo Laso tras su primera temporada pese a tener contrato hasta 2027

Lo de Baskonia y Pablo Laso no hay quien lo entienda. Se mire por donde se mire, la salida del entrenador vitoriano del equipo un año después de haber vuelto a casa es una mala noticia para ambas partes. Y desde luego, una decisión difícil de justificar con un técnico con un importante bagaje a sus espaldas y al que le habían firmado hasta 2027.

Baskonia viene viviendo un último lustro para el olvido. La última gran alegría baskonista fue la ACB de la burbuja, ganándole al Barça en aquella final ajustada gracias a la canasta inteligente de Luca Vildoza, ejecutando una maravillosa puerta atrás sobre Kyle Kuric. Pero de aquello ya han pasado cinco años, y por el camino, se han vivido demasiadas decepciones respecto a lo que nos tenía acostumbrados el conjunto vitoriano los últimos años.

Prácticamente se ha convertido en una misión imposible lograr el billete para la Copa del Rey. Baskonia se ausentó en Granada 2022, y tras regresar un año después en Badalona, los vitorianos volvieron a causar baja tanto en Málaga el año pasado, como en Gran Canaria el último febrero. En Euroliga, el equipo que preside Josean Querejeta cerró un curso decepcionante con únicamente 14 victorias que le dejaron fuera de los puestos de Play-In y Playoff.

Pablo Laso, en un partido en el Palau Blaugrana al frente de Baskonia / ACB Photo - Marc Graupera

La necesidad de ampliar el roster

Todo ello con un modelo algo desfasado en cuanto a número de jugadores en plantilla. El baloncesto europeo ha evolucionado estos últimos años, y la siguiente campaña todavía se disputarán cuatro partidos más de fase regular de Euroliga. Ya no vale con tener ocho o nueve jugadores muy buenos en nómina y completar el roster con 'retales'.

Cualquier equipo que quiera aspirar a tener una convivencia agradable combinando la competición europea con la feroz Liga Endesa, debe irse a plantillas de 14-15 jugadores. Algo indispensable para equipos que se pueden marchar fácilmente por encima de los 80 partidos en un curso, teniendo en cuenta también algunos factores que pueden ir apareciendo como son las lesiones.

Pablo Laso, junto a Markus Howard / ACB Photo - Aitor Bouzo

No ha sido una buena primera temporada al frente de Baskonia

Con esa voluntad de volver a poner a Baskonia en su sitio, Pablo Laso decidió regresar a casa. Lo hacía tras tener prácticamente cerrada su continuidad en un Bayern Múnich con el que ganó Copa y Bundesliga en su único curso por tierras bávaras. Desde luego, el primer año del técnico vitoriano al frente del equipo no ha cumplido con las altas e ilusionantes expectativas generadas con su llegada. Que Baskonia no se meta ni en la Copa, ni en el playoff de la Euroliga, y que se despida a las primeras de cambio de las eliminatorias por la ACB completan una mala temporada. Pero, ¿a caso no necesitan los proyectos estabilidad, y más en un verano en el que la plantilla baskonista va a sufrir una amplia remodelación?

Querejeta ya le ha comunicado su despido

De hecho, Baskonia decidió apostar hace unas semanas por la contratación de un Xevi Pujol que aterrizaba en el Buesa tras su buen trabajo al frente de la dirección deportiva del Baxi Manresa estos últimos años. Pero el ruido sobre una posible salida de Laso empezaba a ser más fuerte a medida que iban pasando los días. Y ahora, tan solo queda la confirmación oficial de su despido, ya que según apunta 'EFE', el propio Querejeta le comunicó en las últimas horas a Laso su despido. El entrenador vitoriano, que tenía dos temporadas más firmadas con Baskonia, se despidió del grupo y del cuerpo técnico, comunicándoles su salida, tal y como apunta la misma información.

Todo apunta a que Paolo Galbiati cogerá el testigo de Laso en el banquillo de Baskonia. Desvinculado hace unos días del Trento Italiano, todo apunta a que el entrenador firmará un contrato para las dos próximas temporadas. Veremos si cuenta con la confianza de los de arriba y si los resultados acompañan. Pero urge que Baskonia vuelva a recuperar la cordura más pronto que tarde, y que decisiones como ventilar a un entrenador como Pablo Laso tras el primero de los tres años firmados se dejen de tomar tan a la ligera. Mientras, el técnico vitoriano entra en la lista de posibles seleccionadores que pueden relevar a Sergio Scariolo al frente de 'La Familia'.