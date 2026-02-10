Mirotic explora su salida del AS Mónaco tras sus problemas financieros

La situación económica insostenible que vive el AS Mónaco ante la alta de liquidez ha llevado a algunas de las estrellas del equipo a empezar a mirar opciones de salir del Principado ante la dificultad de que el club pueda hacer frente a los millonarios contratos de sus jugadores.

Los problemas del propietario, el oligarca ruso, Alexey Fedorychev, que no tiene liquidez con los problemas de sus empresas en Ucrania y la congelación de sus cuentas bancarias, han metido al club monegasco en un problema serio.

De hecho, este fin de semana el equipo, liderado por Mirotic y James, y con el apoyo del entrenador, Spanoulis, habían pactado con la plantilla no acudir al encuentro de la Liga Francesa ante el Chalon, previsto para el pasado domingo por la noche.

Aunque el intento de motín del equipo monegasco, fue frenado ‘in extremis’ por la misma Liga francesa, que aportó 500.000 euros para cubrir parte del dinero que se debía a los jugadores, que finalmente acudieron al encuentro para imponerse por un claro 78-92.

La solución está lejos

Aunque la situación no está nada clara, y a pesar de que el mismo Principado de Mónaco se ha ofrecido para garantizar las cantidades adeudadas a la espera de un nuevo inversor, en el equipo andan con la mosca tras la oreja y jugadores como Mirotic están estudiando su salida en las próximas semanas.

El único problema para el montenegrino o cualquier otro jugador de la plantilla es que ya tiene vetado en fichaje por otro equipo de la Euroliga después de caducar la fecha de posibles transacciones entre equipos de la misma competición.

El Montenegrino ha ido perdiendo protagonismo en la Euroliga, y en el AS Mónaco no entraba ni en el equipo titular / EUROLEAGUE

Ante esa situación, la única opción para Mirotic sería jugar en un equipo fuera de competiciones ULEB o irse a probar suerte a Japón, y la mejor opción, para seguir en Europa, sería hacerlo en un equipo de competiciones FIBA, en la Basketball Champions League.

No ha tomado una decisión final

Uno que podría interesarle, desde luego, es el ASISA Joventut, que está realizando una gran campaña y que seguro lo acogería con los brazos abiertos aunque el problema sería el ‘caché’ del montenegrino, que estaría fuera del alcance del equipo verdinegro.

De momento, no ha realizado ese movimiento tan extremo de salir del AS Mónaco, aunque todo puede ocurrir ahora mismo no solo con el ex del Barça sino también de Mike James. Ellos quieren seguir, aunque si no llega el dinero pactado en sus contratos, seguro que tomarán medidas extraordinarias y podrían acabar lejos de Mónaco.