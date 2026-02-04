Del Barça al Mónaco: la pesadilla económica de Mirotic

No fue fácil la salida de Nikola Mirotic de Barcelona. Tan precipitada como necesaria para el club, que decidió rescindir del jugador montenegrino y de Cory Higgins para liberar masa salarial. El Barça le debía más de 20 millones a Mirotic (concentrados en dos temporadas), una cifra que se tuvo que pagar poco a poco para no hipotecar el presente de la sección.

La negociación entre Mirotic y el Barça fue dura. Finalmente, se llegó a un acuerdo cercano a los 14 millones de euros, lo que supuso un ahorro de ocho para el club. Todo hacía indicar que la situación iba a solucionarse mediante un juicio, pero justo antes de llegar a ese límite, el jugador y la entidad azulgrana alcanzaron un pacto. Unos años después, Nikola vuelve a tener problemas.

Y es que el Mónaco, situado en la décima posición de la Euroliga, está en horas bajas a nivel económico. El dueño y presidente del club, Alexey Fedorichev, está atravesando muchas dificultades financieras, lo que ha llevado a que intervenga el propio Principado. Desde hace varios meses, se han producido impagos a los jugadores, que el 13 de enero amenazaron con hacer una huelga.

Nikola Mirotic, con el Mónaco / EUROLEAGUE

A todo esto se le suma una multa de la Euroliga de 300.000 euros, debido a las deudas pendientes con las agencias de jugadores. No me corresponde hablar de esto. Mi trabajo es preparar al equipo para los partidos. Pero, sin duda, los jugadores lo leen todo. Porque no es normal. Teníamos un jugador aquí, Cory Joseph, y nadie sabe qué pasó: se fue", comentaba Vassilis Spanoulis, entrenador del club.

"Los mismos jugadores juegan en la liga francesa, los mismos jugadores juegan en la Euroliga. ¿Dónde se ve esto? ¿Dónde se ve esto en toda Europa? ¡En ninguna parte! ¡En ninguna parte! No es fácil para estos chicos jugar nueve meses y ser constantes y concentrados. No es fácil. Ya basta", criticaba el griego, que reconoció que la situación estaba afectando al rendimiento colectivo.

Vassilis Spanoulis, crítico con la situación económica / EFE

El caso de Cory Joseph es la clara demostración del problema del Mónaco. Un jugador que tenía el contrato firmado y acabó en el Olympiacos ante la imposibilidad de inscribirlo en la liga francesa y Euroliga. El Principado ha metido mano en el asunto y se encargará de cubrir los gastos del equipo hasta que aparezca un nuevo accionista mayoritario. Una intervención gubernamental inesperada.

La opinión de Mirotic sobre los problemas económicos

Nikola Mirotic, a diferencia de su entrenador, intentó quitar leña al fuego. "No creo que se trate de eso, porque somos profesionales. Siempre tenemos que dar lo mejor de nosotros en todas las situaciones, y sobre todo cuando algo no nos favorece, digamos. Aquí es cuando nos mantenemos unidos y lo logramos, así que no creo que se trate de eso".

El momento deportivo del Mónaco no es nada fácil, con cuatro derrotas en los últimos seis partidos. La última fue este martes, donde el Zalgiris pasó por encima del conjunto de Spanoulis. "No me gusta buscar excusas. Me gusta mantener una actitud positiva e intentar ganar el próximo partido", finiquitó Mirotic, que sabe cómo afrontar este tipo de situaciones. Por desgracia para él.