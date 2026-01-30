El Mónaco de Mirotic, con deudas y en vilo por su situación económica

El AS Mónaco ha pasado en cuestión de semanas de vislumbrar un futuro brillante, con una plantilla diseñada para ganar la Euroliga, a estar inmerso en una crisis económica que podría repercutir negativamente con consecuencias a medio plazo o incluso de forma inmediata.

Deportivamente, estamos ante uno de los proyectos más ambiciosos en el panorama europeo. Un equipo que ha logrado dos presencias en la Final Four (2023 y 2025), incluyendo la final de la última edición, en la que cayeron ante el Fenerbahçe por 70 a 81. En el 'roster' hay nombres como Mike James, Nikola Mirotic, Elie Okobo, Daniel Theis, Alpha Diallo... un conglomerado interminable de estrellas de la Euroliga. Actualmente cuentan con un balance de 15 victorias y 9 derrotas.

La prohibición de fichar por parte de la Euroliga

Las irregularidades financieras de los monegascos ya han ido dejando las primeras consecuencias. La Euroliga sancionó al club con la imposibilidad de registrar nuevos jugadores ni entrenadores a la competición. Por ello, Cory Joseph, que fue incorporado a principios de diciembre, tuvo que ser cortado sin haber debutado, ante la prohibición de poder jugar. Recientemente ha fichado por Olympiacos. Además, también le impuso una multa económica de 300.000 euros. El motivo exacto de la sanción fue el "incumplimiento del Reglamento de Estabilidad Financiera y Juego Limpio" que propone la competición.

El club podría cambiar de propiedad

Ante la situación de impagos que publican varios medios, el actual presidente y propietario del Mónaco podría dar un paso al lado. Se trata del ruso-húngaro Aleksej Fedorycsev, que podría ser relevado en el corto plazo por el Principado, antes de considerar la llegada de un nuevo accionista mayoritario al frente del club, según informa l'Equipe. La información apunta que el club todavía debe varias mensualidades a sus jugadores, que amenazaron con plantarse en un partido de competición doméstica.

Comunicado oficial del Mónaco

El AS Mónaco ha querido salir al paso ante las múltiples informaciones acerca de su situación financiera. El club apunta que se encuentra en una transición estructurada, aunque se encuentra estable.

Noticias relacionadas

El comunicado es el siguiente: "El AS Monaco Basket se encuentra actualmente en una transición estructurada. El club se encuentra operativamente estable y las actividades deportivas continúan con normalidad. Todas las partes interesadas están plenamente coordinadas y trabajan activamente para encontrar una solución a largo plazo que fortalezca aún más el proyecto. Dada la calidad, el dinamismo y la importancia estratégica del club, confiamos en que esta fase dará lugar a un resultado positivo en un futuro muy próximo. El gobierno monegasco reconoce la fuerte imagen y el valor del club y está monitoreando la situación para garantizar que su futuro siga siendo tan prometedor como el reciente ascenso del Roca Team".