Baloncesto
Lo que le faltaba a Nikola Mirotic: impagos del AS Mónaco y amenaza de huelga
La estrella montenegrina vive envuelto en el caos económico en que se encuentra el club monegasco, que no paga a sus jugadores por falta de liquidez
Nikola Mirotic nunca pudo pensar que su fichaje por al AS Mónaco a principio de temporada le llevaría a vivir una situación que nunca hubiera imaginado en un club importante de la Euroliga.
Y es que el AS Mónaco está viviendo la peor crisis del club desde su llegada a la Euroliga después que el mecenas del equipo, el oligarca ruso Alexey Fedorychev, haya dejado el club con una mano delante y otra detrás después de los problemas financieros que le persiguen y ha llevado al club a deber a sus jugadores las dos últimas nóminas.
Una situación que ha tensado a los jugadores con su técnico incluído y que ha llevado a Mirotic junto a la estrella del equipo, Mike James, a reclamar sus emonumentos, y con amenaza de huelga incluida.
Crisis económica y de resultados
Y es que el conjunto de Spanoulis, que está viviendo también una crisis de resultados con cinco derrotas consecutivas en la Euroliga, llegaron a plantarse este viernes y amenazaron con no presentarse al encuentro de este domingo de la liga francesa ante el Chalon.
Los jugadores del club monegasco estaban dispuestos a no jugar el encuentro para forzar al club a realizar los pagos pendientes, que no saldrán del bolsillo del oligarca ruso sino del mismo Principado de Mónaco, que ha decidido tomar el control temporal para evitar males mayores.
Pero la situación no está nada clara, aunque el equipo, en un gesto de buena voluntad, finalmente acudirán a disputar este domingo el encuentro ante el Chalon, a la espera de conocer cómo evolucionan los acontecimientos en el AS Mónaco, que ahora mismo levanta muchas dudas.
Exigen garantías del club
Un AS Mónaco que al amparo del dinero ruso, ha ido creciendo en la Euroliga, disputando incluso la última final ante Fenerbahçe, pero que ahora vive un autentico terremoto financiero y también deportivo. Actualmente ocupan la décima plaza, con un record de 15-12, con el Kosner Baskonia como próximo rival esta semana.
De momento, su presencia en los encuentros de la Euroliga parecen garantizados, aunque no se sabe hacia dónde puede desarrollarse los acontecimientos, y quizá con la salida de sus jugadores más importantes si no se les paga lo acordado en sus contratos.
- Cucurella no se corta sobre este exjugador de La Masia: 'Si me lo encuentro en la calle, dudaría si saludarle
- Sorteo Copa del Rey, en directo: cruces de semifinales, fechas y rival del Barça, hoy en vivo
- Golpe encima de la mesa de Flick: quiere seguir trabajando con Deco en el Barça
- Horarios y fechas de las semifinales de la Copa del Rey 2025-26: Atlético - Barça y Athletic - Real Sociedad
- La situación de Marc Guiu no sorprende a nadie
- A Florentino se le cae un fichaje galáctico
- Flick, con un once muy reconocible ante el Mallorca
- Cambios en la lista del FC Barcelona para la Champions: Cancelo, Ter Stegen, Dro...