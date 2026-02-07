Lo que le faltaba a Nikola Mirotic: impagos del AS Mónaco y amenaza de huelga

Nikola Mirotic nunca pudo pensar que su fichaje por al AS Mónaco a principio de temporada le llevaría a vivir una situación que nunca hubiera imaginado en un club importante de la Euroliga.

Y es que el AS Mónaco está viviendo la peor crisis del club desde su llegada a la Euroliga después que el mecenas del equipo, el oligarca ruso Alexey Fedorychev, haya dejado el club con una mano delante y otra detrás después de los problemas financieros que le persiguen y ha llevado al club a deber a sus jugadores las dos últimas nóminas.

Una situación que ha tensado a los jugadores con su técnico incluído y que ha llevado a Mirotic junto a la estrella del equipo, Mike James, a reclamar sus emonumentos, y con amenaza de huelga incluida.

Crisis económica y de resultados

Y es que el conjunto de Spanoulis, que está viviendo también una crisis de resultados con cinco derrotas consecutivas en la Euroliga, llegaron a plantarse este viernes y amenazaron con no presentarse al encuentro de este domingo de la liga francesa ante el Chalon.

Mike James es uno de los cabecillas de la revuelta en el vestuario del AS Mónaco ante los impagos a sus jugadores / AS MONACO

Los jugadores del club monegasco estaban dispuestos a no jugar el encuentro para forzar al club a realizar los pagos pendientes, que no saldrán del bolsillo del oligarca ruso sino del mismo Principado de Mónaco, que ha decidido tomar el control temporal para evitar males mayores.

Pero la situación no está nada clara, aunque el equipo, en un gesto de buena voluntad, finalmente acudirán a disputar este domingo el encuentro ante el Chalon, a la espera de conocer cómo evolucionan los acontecimientos en el AS Mónaco, que ahora mismo levanta muchas dudas.

Exigen garantías del club

El propietario ruso ha dejado de pagar a sus jugadores y la tensión se ha disparado en el vestuario del AS Mónaco / AS MONACO

Un AS Mónaco que al amparo del dinero ruso, ha ido creciendo en la Euroliga, disputando incluso la última final ante Fenerbahçe, pero que ahora vive un autentico terremoto financiero y también deportivo. Actualmente ocupan la décima plaza, con un record de 15-12, con el Kosner Baskonia como próximo rival esta semana.

De momento, su presencia en los encuentros de la Euroliga parecen garantizados, aunque no se sabe hacia dónde puede desarrollarse los acontecimientos, y quizá con la salida de sus jugadores más importantes si no se les paga lo acordado en sus contratos.