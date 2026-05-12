Guerra abierta de Florentino con ABC: "Me voy a dar de baja"

Tras varias semanas de crisis institucional y deportiva, el Real Madrid vivió este martes un momento de alta tensión. Poco después de las 16:00 horas, el club anunciaba que su presidente, Florentino Pérez, comparecería ante los medios dos horas más tarde.

Minutos antes de la rueda de prensa, el diario ABC publicaba una exclusiva firmada por David Sánchez de Castro en la que aseguraba que Florentino había comentado a su entorno más cercano, antes de la reunión extraordinaria de la Junta Directiva, que se encontraba "muy cansado", alimentando los rumores sobre una posible dimisión.

Sin embargo, Florentino Pérez apareció rotundo y combativo. En lugar de anunciar su salida, comunicó la convocatoria de elecciones anticipadas y denunció una "campaña de odio" contra el Real Madrid.

Florentino carga contra el ABC

"ABC dice que yo he dicho que estoy muy cansado antes de la junta directiva", comenzó leyendo el tuit del periódico. "Pues muchas gracias. No conozco a este señor. No sé ni si lo firma… David Sánchez de Castro, ¿está por aquí? Para conocerle y saludarle", afirmó.

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"Esas noticias las saca constantemente el ABC, sin ningún sentido. Yo me levanto temprano y me acuesto el último. Trabajo como un animal". Florentino vinculó al periódico con una supuesta campaña contra el club: "Es una campaña organizada. ABC es de Vocento, que creo que hizo Relevo. En Relevo, de acuerdo con LaLiga, se dedicaron a hacer un periódico digital que perdió 25 millones en su existencia. Después LaLiga se fue a Telefónica, luego a Telecinco… Su único fin era meterse con el Madrid y con Florentino".

"Me voy a dar de baja del ABC"

En un momento especialmente llamativo, el presidente anunció una decisión personal: "Mi padre leía siempre el ABC y me suscribió hace muchísimos años. Yo quería honrar a mi padre, pero he tomado la decisión ahora de darme de baja del ABC. Mi padre me lo agradecerá. Cómo pudo hacer Relevo, que no lo compraba nadie".

"A partir de mañana me voy a poner a pelear con todos los socios para que no nos quiten la propiedad. ¿De dónde vengo que tengo cáncer? Y yo sin enterarme... Si quieren que me vaya, me voy cuando venga alguien como ahora y me gane las elecciones. Si me gana las elecciones, bendito sea Dios. La propiedad es de los socios, no de unos cuantos periodistas concentrados que supongo que serán del Atleti", recalcó.

Florentino se dirigió directamente a uno de los periodistas presentes: "Como siguen existiendo periodistas como Rubén Cañizares… Todos los días te metes con el Madrid. Hay más. Uno de los artículos lo ha escrito una mujer que no sé ni si sabe de fútbol. ¿Por qué nos desprestigia todos los días?". Rubén Cañizares le respondió en directo: "Yo hago periodismo, no ataco al Madrid. Usted está atacando mi trabajo".

La rueda de prensa cerró así un nuevo capítulo de la tensión entre Florentino Pérez y parte de la prensa, especialmente con el diario ABC, en un ambiente de guerra abierta que el presidente del Real Madrid parece decidido a llevar hasta sus últimas consecuencias.