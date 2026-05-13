Josep Pedrerol dice lo que muchos piensan sobre Florentino Pérez: "Es normal que diese la cara"

Florentino Pérez mostró una versión que pocas personas conocían. El presidente del Real Madrid convocó una rueda de prensa para anunciar que el club iniciaba un proceso electoral para celebrar unas nuevas elecciones. En primer lugar, quiso dejar claro: "No voy a dimitir". Respecto al nivel deportivo, el mandatario no se pronunció sobre el rendimiento del conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa.

El presidente del Real Madrid cargó contra ABC por una información publicada pocos minutos antes de la rueda de prensa, en la que se aseguraba que estaba "muy cansado" de dirigir el club, algo que negó rotundamente ante Rubén Cañizares, periodista de ABC, con quien mantuvo una discusión en directo.

Las declaraciones de Florentino Pérez están dando la vuelta al mundo y desde 'El Chiringuito', programa de Mega, analizaron al detalle cada frase del presidente del Real Madrid. El presentador Josep Pedrerol no dudó en compartir su opinión sobre la forma en la que había dado la cara.

El conductor de 'El Chiringuito' empezó diciendo que entendió la aparición del presidente en rueda de prensa, ya que defendió que es necesario que apareciera para hablar sobre la actualidad del Real Madrid, pero avisó: "Debería hablar más veces, no solo en 'El Chiringuito', sino en rueda de prensa".

Florentino Pérez durante la rueda de prensa que ha ofrecido este martes en Valdebebas. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Entiende que no hablase sobre el rendimiento del Real Madrid: "No tocaba hablar de crisis. Ahora, llegan las elecciones y será el momento de explicar qué ha hecho bien, qué ha hecho mal y qué plantea para el futuro como presidente o como candidato a las elecciones".

"He visto a Florentino Pérez más fuerte que nunca"

El presentador del formato de Mega defendió a Florentino Pérez, especialmente por todo lo que se estaba rumoreando sobre sus problemas de salud: "Estaban diciendo que estaba enfermo y que era incapaz de seguir al frente del Real Madrid. Imagino que había que salir, y él ha salido para decir: 'Estoy bien'".

No dudó en reconocer que "he visto a Florentino Pérez más fuerte que nunca. Con errores, sí, pero más fuerte que nunca. Decir 'aquí estoy yo' a aquellos que dudan de mi capacidad, y que sepan que aquí estoy con más ganas que nunca, era muy importante para que los socios lo vieran'.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, durante la rueda de prensa. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Sobre los ataques a la prensa, Pedrerol fue contundente: "Se ha equivocado". El presidente del Real Madrid "puede estar pendiente de lo que dice cualquier medio de comunicación, pero creo que se equivoca", debido a que "la institución está por encima de la opinión de cualquier periodista".

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"Salió un Florentino Pérez que algunos conocíamos. Cuando él actúa de una forma informal, o no presidencialista, aparece este Florentino capaz de hacer bromas y también, seguramente, de meter la pata, como ha dicho lo de la niña: algún comentario que ha hecho, probablemente desafortunado, en el fragor de una discusión", concluyó.