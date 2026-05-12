Los momentos más surrealistas de la rueda de prensa de Florentino Pérez: "Que pregunte la niña, que vosotros sois muy feos"

Cuesta encontrar calificativos para la rueda de prensa que protagonizó en Valdebebas el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Convocó a la prensa para anunciar la convocatoria de elecciones -curiosamente, no concretó el día- pero sobre todo, para cargar contra los enemigos del Real Madrid, básicamente, contra los periodistas.

Los enemigos del Madrid

"De los enemigos de dentro me encargo yo. De los de fuera, me tengo que encargar. Algunos periodistas, al jugador que no le daba el móvil, lo mataban. Los periodistas se creen que tienen mucho poder, pero no tienen ningún poder. Cuando escriben mal del Madrid lo hacen por interés personal".

Un cáncer terminal

"Voy a acabar con todos los malos, periodistas y no periodistas, que van contra el Madrid. No voy a parar. Es lo más indigno que me ha pasado en mi vida, acudir a esas enfermedades. Un amigo me ha dicho que conoce un sitio en China que es el mejor para las enfermedades terminales de cáncer y le digo mira no me cago en tu padre... (se ríe). Tengo una edad. No quiero presumir de empresa, pero mi empresa factura 50.000 millones de euros".

Los 'Segurola boys'

"Esto que dicen los Segurola boys o los Relaños..." Florentino tuvo de todo, y para todos. No dejó títere con cabeza a la hora de criticar a los periodistas.

La respuesta de Juanma Castaño a Florentino: "Cuídelo usted, cuídelo usted..." / -

El conflicto entre Tchouaméni y Valverde

"Se pegan todos los años, bueno, se pegan todos los días. Y eso se acaba ahí. Si alguien dentro del club lo saca fuera es peor que la reyerta entre ellos. Son dos chavales fenomenales por cierto, y muy buenos. Eso ha sido horrible, eso acaba con el Madrid, no se puede tolerar... Pues yo lo he tolerado durante 20 y tantos años y no ha pasado nada. Llevo 26 años y ningun año no se han pegado dos jugadores... O cuatro. Pero me parece muy mal que salga de la casa. Se han peleado en todos los años en los que he estado. Como se pelean los jóvenes, le das una patada, el otro la devuelve y luego son amigos".

Un ataque a un periódico que ya no existe, 'Relevo'

"¡Que han sacado hasta un diario! Relevo, que perdió 25 millones de euros. Querían meterse con el Madrid y solo han perdido dinero".

Más dardos contra la prensa

"Hay una confabulación de periodistas que se creen que mandan en el Real Madrid: y no lo vamos a consentir". "Haremos un análisis, no se preocupe. Dígaselo a Juanma Castaño si es de la Cope, de mi parte. Que tenga un poco de consideración con el mejor club de la historia. Que hable con él y que cuide al Madrid".

"Es una campaña organizada. ABC es de Vocento, que creo Relevo. En Relevo, de acuerdo con LaLiga, se dedicaron a hacer un periódico digital que perdió 25 millones en su existencia. Después de LaLiga se fue a Telefónica, luego a Telecinco... Su único fin era meterse con el Madrid y con Florentino y perdió 25 millones".

"Mi padre leía siempre el ABC y me suscribió hace muchísimos años. Yo quería honrar a mi padre, pero he tomado la decisión ahora de darme de baja del ABC. Mi padre me lo agradecerá. Cómo pudo hacer Relevo, que no lo compraba nadie".

"Anuncio que como siguen existiendo Rubén Cañizares (se dirige a él directamente). Todos los días te metes con el Madrid. Hay más. Me voy a dar de baja del ABC para honrar a mi padre. Uno de los artículos lo ha escrito una mujer que no sé ni si sabe de fútbol. ¿Por qué nos desprestigia todos los días".

"ABC dice que yo he dicho que estoy muy cansado antes de la junta directiva. (procede a leer el tweet de ABC). Pues muchas gracias. No conozco a este señor. No sé ni si lo firma... ¿Pero cómo puede decir usted esto? David Sánchez de Castro, ¿está por aquí? por conocerle y saludarle".

Las asambleas de la Liga y el dinero a los periodistas

"¿Onda Cero? Hable con Segurola. Si es que le puedo dar a cada uno. Entré con José María García, luego vinieron los Segurolas, Carreños... Los malos son los jefes, todos vosotros sois mucho mejores. Menos Rubén Cañizares. El malo fue el de Relevo. En las asambleas de LaLiga preguntamos cuánto dinero dan para que los periodistas se metan contra el Madrid. No nos lo cuentan, pero nos enteramos".

¿El mejor presidente?

"Me da vergüenza decirlo, pero me han nombrado mejor presidente de la historia del Real Madrid y de todos los clubes del mundo"

Contaminados

"Pitar a los jugadores es como pitar a nuestros hijos: están contaminados por los reventas y por los Ultras Sur"

La niña y la mujer

"Que pregunte esta niña, que vosotros sois muy feos". "Me voy a dar de baja del ABC para honrar a mi padre. Uno de los artículos lo ha escrito una mujer que no sé ni si sabe de fútbol. ¿Por qué nos desprestigia todos los días".