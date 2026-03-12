Baloncesto
El Madrid arrolla a un inoperante Valencia Basket y se lleva el 'basket-average'
Los de Sergio Scariolo siguen en racha en su pista del Movistar Arena al imponerse al cuadro valenciano (96-79) que no estuvo a la altura del duelo y que además cedió el 'basket-average' que puede ser importante a final de la temporada regular
El Madrid sumó un nuevo triunfo en la Euroliga, el vigésimo de la temporada, al imponerse sin apenas apuros al Valencia Basket (96-79) en un duelo que rompió en la segunta mitad, en un buen encuentro coral de los blancos, más acertados en el triple, y con Hezonja (16) y Deck (14) como destacados.
Euroliga
MAD
VAL
|Real Madrid, 96
|(20+31+24+21): Campazzo (9), Abalde (6), Okeke (7), Hezonja (16), Tavares (8)- cinco inicial-, Lyles (12), Maledon (5), Deck (14), Garuba (6), Llull (6), Feliz (7), Len (0).
|Valencia Basket, 79
|(19+24+22+14X): Thompson (0), Badio (7), Puerto (11), Key (7), Reuvers (5) - cinco inicial-, Pradilla (8), De Larrea (8), López-Arostegui (0), Montero (18), Moore (8), Sako (6), Costello (1).
Valencia Basket tenía problemas de faltas muy pronto, con Brancou Badio cometiendo dos muy rápido, y con un Madrid más entonado en ataque con un Hezonja y Tavares con ganas, aunque Valencia respondía bien desde el triple con la entrada de Montero (12-15). Nervios iniciales en el Madrid, con un protestón Tavares que recibía pronto una falta técnica ante la buena respuesta del equipo de Pedro Martínez, y obligando a Scariolo a detener el partido.
Feliz y Deck respondían desde el triple y Garuba daba descanso a Tavares, en un duelo muy igualado, y con un Madrid al que le costaba aguantar el ritmo trepidante del conjunto valenciano (18-19). Ambos equipos, con mucho error en el tiro, y los blancos, por delante tras esos primeros 10 minutos (20-19).
La velocidad de las acciones ofensivas de Valencia ponían en problemas al Madrid, que no lograba abrir hueco a pesar de intentarlo con acciones de Lyles y Maledon (27-26). Los triples de Valencia Basket empezaban a entrar y le dio su máxima ventaja en el duelo (27-32), ante un Madrid que ahora sí iba a remolque de los de Pedro Martínez, que parecían coger el control del partido desde larga distancia (6 de11).
Tras un tiempo muerto, Scariolo decidió que buscaran balones al poste bajo, sacando buen partido de las acciones de Deck y Trey Lyles para darle la vuelta al marcador con parcial de 11-2 (38-34). Sergi Llull despertaba al Madrid con el triple 700 de su carrera, y Hezonja también se sumaba a la fiesta para lograr la máxima de los de Scariolo (46-40). Un Madrid más entonado, dominando el rebote ofensivo, aprovechaba los errores en el triple de los visitantes para abrir la renta a ocho y llegar al descanso en control (51-43).
El Madrid abre hueco
En la reanudación, un triple de Abalde daba la máxima al Madrid (54-45) que se sentía cómodo en ataque y hasta Okeke se sumaba al ataque blanco y los triples seguían cayendo, en los mejores minutos del Madrid, que desarbolaba por completo al Valencia, incapaz de frenarles para lograr un +19 (67-48).
Los de Pedro Martínez trataban de volver a engancharse al duelo con los puntos de Josep Puerto, y la entrada de Jean Montero revitalizaba a su equipo que se resistía a entregarse a pesar de no reducir la renta claramente con buenas acciones de Feliz (75-61). Una técnica a Scariolo por protestar, permitía a Valencia Basket llegar al cuarto final con esperanza (75-65).
Dos buenas acciones defensivas del Madrid, le ayudaban a dar otro empujón al marcador con más triples de Deck y cada vez con menos minutos para la reacción del Valencia Basket (83-67). Campazzo volvía a anotar desde el triple pero Valencia también respondía, pero poco bagaje anotado de los visitantes para inquietar a los blancos (88-73).
Un nuevo triple de Sergi Llull y un tapón descomunal de Tavares a Sako, fue el principio del fin para el Valencia Basket (91-73) que nunca plantó realmente cara a un Madrid que sigue lanzado en el Movistar Arena y que le robó el 'basket-average' al conjunto de Pedro Martínez, para alcanzar la vigésima victoria en la Euroliga (96-79).
- Real Madrid - Manchester City: resumen, resultado y estadísticas del partido de la Champions League
- El vestuario del Barça alucina con Xavi Espart: 'El nuevo Philip Lahm
- Lamine Yamal no entrena con el Barça
- El césped del Metropolitano, bajo sospecha
- Flick tiene un problema: un tridente sin filo
- Lo que no se vio del Newcastle - Barça: la venganza de Lamine, Gerard Martín se queda 'colgado' y un pique entre banquillos
- Watanabe, presidente de Honda Racing, avisa a Aston Martin: 'El primer objetivo es el GP de Japón
- Pruebas médicas para Eric Garcia para despejar dudas