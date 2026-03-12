El Madrid arrolla a un inoperante Valencia Basket y se lleva el 'basket-average'

El Madrid sumó un nuevo triunfo en la Euroliga, el vigésimo de la temporada, al imponerse sin apenas apuros al Valencia Basket (96-79) en un duelo que rompió en la segunta mitad, en un buen encuentro coral de los blancos, más acertados en el triple, y con Hezonja (16) y Deck (14) como destacados.

MAD-VAL Euroliga MAD 96 79 VAL Alineaciones Real Madrid, 96 (20+31+24+21): Campazzo (9), Abalde (6), Okeke (7), Hezonja (16), Tavares (8)- cinco inicial-, Lyles (12), Maledon (5), Deck (14), Garuba (6), Llull (6), Feliz (7), Len (0). Valencia Basket, 79 (19+24+22+14X): Thompson (0), Badio (7), Puerto (11), Key (7), Reuvers (5) - cinco inicial-, Pradilla (8), De Larrea (8), López-Arostegui (0), Montero (18), Moore (8), Sako (6), Costello (1).

Valencia Basket tenía problemas de faltas muy pronto, con Brancou Badio cometiendo dos muy rápido, y con un Madrid más entonado en ataque con un Hezonja y Tavares con ganas, aunque Valencia respondía bien desde el triple con la entrada de Montero (12-15). Nervios iniciales en el Madrid, con un protestón Tavares que recibía pronto una falta técnica ante la buena respuesta del equipo de Pedro Martínez, y obligando a Scariolo a detener el partido.

Feliz y Deck respondían desde el triple y Garuba daba descanso a Tavares, en un duelo muy igualado, y con un Madrid al que le costaba aguantar el ritmo trepidante del conjunto valenciano (18-19). Ambos equipos, con mucho error en el tiro, y los blancos, por delante tras esos primeros 10 minutos (20-19).

La velocidad de las acciones ofensivas de Valencia ponían en problemas al Madrid, que no lograba abrir hueco a pesar de intentarlo con acciones de Lyles y Maledon (27-26). Los triples de Valencia Basket empezaban a entrar y le dio su máxima ventaja en el duelo (27-32), ante un Madrid que ahora sí iba a remolque de los de Pedro Martínez, que parecían coger el control del partido desde larga distancia (6 de11).

Tavares, en una acción del encuentro ante el Valencia Basket / MAD

Tras un tiempo muerto, Scariolo decidió que buscaran balones al poste bajo, sacando buen partido de las acciones de Deck y Trey Lyles para darle la vuelta al marcador con parcial de 11-2 (38-34). Sergi Llull despertaba al Madrid con el triple 700 de su carrera, y Hezonja también se sumaba a la fiesta para lograr la máxima de los de Scariolo (46-40). Un Madrid más entonado, dominando el rebote ofensivo, aprovechaba los errores en el triple de los visitantes para abrir la renta a ocho y llegar al descanso en control (51-43).

El Madrid abre hueco

En la reanudación, un triple de Abalde daba la máxima al Madrid (54-45) que se sentía cómodo en ataque y hasta Okeke se sumaba al ataque blanco y los triples seguían cayendo, en los mejores minutos del Madrid, que desarbolaba por completo al Valencia, incapaz de frenarles para lograr un +19 (67-48).

Hezonja estuvo muy activo en la primera mitad y menos protagonismo en la segunda / MAD

Los de Pedro Martínez trataban de volver a engancharse al duelo con los puntos de Josep Puerto, y la entrada de Jean Montero revitalizaba a su equipo que se resistía a entregarse a pesar de no reducir la renta claramente con buenas acciones de Feliz (75-61). Una técnica a Scariolo por protestar, permitía a Valencia Basket llegar al cuarto final con esperanza (75-65).

Dos buenas acciones defensivas del Madrid, le ayudaban a dar otro empujón al marcador con más triples de Deck y cada vez con menos minutos para la reacción del Valencia Basket (83-67). Campazzo volvía a anotar desde el triple pero Valencia también respondía, pero poco bagaje anotado de los visitantes para inquietar a los blancos (88-73).

Un nuevo triple de Sergi Llull y un tapón descomunal de Tavares a Sako, fue el principio del fin para el Valencia Basket (91-73) que nunca plantó realmente cara a un Madrid que sigue lanzado en el Movistar Arena y que le robó el 'basket-average' al conjunto de Pedro Martínez, para alcanzar la vigésima victoria en la Euroliga (96-79).