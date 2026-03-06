La afición del Real Madrid vuelve a pitar a Scariolo

El Real Madrid se confirma una semana más como el mejor local de la Euroliga. Los blancos se apuntaron un nuevo triunfo en casa, esta vez ante una Virtus Bolonia a la que superaron por 92-84 en un encuentro resulto por el acierto final del equipo de Sergio Scariolo, que aguantó las embestidas de los italianos, y en los tres minutos y medios finales se apuntó un parcial de 15-7 para sellar la victoria.

No hay un equipo con mejores números como local que supere al Real Madrid en Euroliga en lo que va de curso. 14 victorias y un único tropiezo, ante Panathinaikos el pasado 13 de noviembre. Valencia Basket, con solo dos derrotas, y Fenerbahçe, Olympiacos y Dubai, con tres, siguen la pista de un conjunto madridista que, lejos del Palacio, duplica las derrotas (10) respecto a las victorias obtenidas (5-10).

El Real Madrid superó a la Virtus Bolonia en la Euroliga / AFP vía Europa Press

Buena dinámica en Liga Endesa y Euroliga

El Real Madrid se encuentra tercero en Euroliga con 19 victorias y 11 derrotas, y no pierde de vista al Fenerbahçe de Sarunas Jasikevicius, líder inapelable con 22 victorias y un partido menos que los de Scariolo. En Liga Endesa, el equipo regresa a la competición tras la Copa en la parte más alta de la tabla, con 18 victorias y tan solo dos derrotas tras la disputa de las primeras 20 jornadas ligueras.

Pero esos números positivos contrastan con la situación que vive el técnico italiano ante su afición. Por segundo partido consecutivo, tras lo vivido ante el Bayern Múnich la semana pasada, Scariolo tuvo que escuchar pitos de parte de su afición en el momento en el que el speaker pronunció su nombre por la megafonía. La animadversión de la parroquia blanca fue mayor en la previa ante el conjunto italiano respecto a la vivida ante los bávaros.

Scariolo, pitado de nuevo

Anoche, Scariolo no se pronunció sobre los pitos tras la victoria ante su exequipo, pero sí que lo hizo tras ganar también al Bayern. “Precisamente era lo que buscaba en el momento que he asumido toda la responsabilidad. Era evidentemente lo que buscaba, que los jugadores estuviesen protegidos, pero han sido 10 o 15 los que han pitado, obviamente con total libertad de poder expresar creo su decepción por la derrota del domingo”, comentó.

Sergio Scariolo, entrenador del Real Madrid / AFP vía Europa Press

Dos decepciones que la afición no olvida

Y es que, en una sección en la que los títulos mandan mucho más que el camino que se sigue hasta llegar hacia ellos, la afición no olvida las dos decepciones vividas en la presente temporada. En septiembre, en Málaga se escapó la Supercopa a manos de un Valencia Basket que se llevó el título por 94-98. Y hace menos de dos semanas, tras derrotar al cuadro taronja en las 'semis' de Copa, parecía que la final ante Kosner Baskonia podía ser un trámite, pero los de Paolo Galbiati dieron la campanada llevándose el título a Vitoria por 89-100.

El contador de títulos en lo que va de temporada sigue a cero, en un curso que la sección blanca se planteó con muchos cambios y con una renovación completa en el cuerpo técnico, y la apuesta por jugadores de la talla de Trey Lyles, Theo Maledon o Chuma Okeke.

Scariolo lamentó que su equipo no tuviera la lucidez necesaria en los minutos decisivos de la final / Kai Försterling / EFE

Es, cuanto menos, sorprendente, el contraste de ese buen camino que lleva el Real Madrid tanto en Liga Endesa como en Euroliga, especialmente en casa, y esa reacción de parte de la afición blanca con su entrenador. El próximo jueves 12, Valencia Basket visita el Palacio en un exigente partido de la competición europea. Quedará por ver si las aguas se calman, o si la afición sigue mostrando su descontento con el técnico italiano.