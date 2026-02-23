Drama para el Madrid con Hezonja: podría salir este verano

Siguen las malas noticias para el Real Madrid en los últimos días. Los blancos cayeron en la final de la Copa del Rey ante Baskonia y ahora temen la salida de una de sus máximas estrellas: Mario Hezonja. Precisamente, el croata fue la figura clave de los de Scariolo en las semifinales ante Valencia Basket. Sus triples en los últimos instantes culminaron una gran remontada el pasado sábado.

Un recurso con el que quizá no pueda contar Scariolo para la próxima temporada. Según la información de 'SER', Mario Hezonja podría abandonar el Real Madrid con el objetivo de regresar a la NBA a medio plazo. Primero, optaría por un equipo 'puente' en Europa, que podría ser el Dubai Basketball de Dzanan Musa. El club emiratí es uno de los mayores pretendientes del alero blanco.

Mario Hezonja fue uno de los más destacados del Madrid en la Copa / ACB Photo - Emilio Cobos

El movimiento de Hezonja con su nuevo agente, propietario de la empresa BeoBasket, hace temblar al Real Madrid. En Estados Unidos, esta corporación se vincula con estrellas de la competición como Nikola Jokic, Jamal Murray, Cade Cunningham o Derrick White. Además, el croata ha demostrado ser un jugador poco fiable, al que se le pueden cruzar los cables fácilmente y querer abandonar el club.

Una situación que ya sucedió en junio de 2024, cuando todo hacía indicar que Hezonja iba a volver al Barça, pero finalmente unas declaraciones del jugador en las que afirmaba querer seguir en el Real Madrid lo echaron todo para atrás. El alero renovó hasta el año 2029 con el equipo blanco, pero es una figura con la que nunca sabes si vas a contar el próximo año.

En el propio contrato, Mario tiene una cláusula de salida para la NBA, en la que tendría que abonar un millón de euros. Teniendo en cuenta que las franquicias estadounidenses podrían pagar prácticamente la totalidad de esta cifra, no debería suponer un problema si realmente fuera su deseo. La marcha de Hezonja sería un palo muy duro para los blancos, a pesar de contar con grandes jugadores.

Las palabras de Hezonja sobre Scariolo

El rendimiento de Hezonja en el Real Madrid es indiscutible desde que aterrizó en la capital en el año 2022. Su inicio esta temporada no fue muy bueno, pero 2026 le ha sentado de maravilla. En Liga Endesa, promedia un total de 16,5 puntos, 4,4 rebotes y 1,4 asistencias por encuentro. En Europa, los números no distan en exceso (12,6 puntos, 3,8 rebotes y 2,1 asistencias).

"Scariolo me da de todo. Se lo dije el primer día: 'Sé que mucha gente habla mierda de mí. Hay muchas mentiras sobre mí que no sé si te las voy a enseñar, pero tienes una luz verde para entrenarme, mejorarme y que pueda dar este paso adelante en mi carrera contigo y mis compañeros'", desveló Hezonja durante la Copa del Rey. De momento, el croata está enfocado en ganar títulos este curso con los blancos.