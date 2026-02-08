Kevin Punter estará de baja entre dos y cuatro semanas y se pierde la Copa

El Barça ha confirmado este domingo, a pocos minutos del arranque de su partido ante el Girona en el Palau Blaugrana, sobre el estado físico de Kevin Punter, el dorsal '0' del equipo azulgrana.

"Las pruebas médicas realizadas en Kevin Punter confirman una lesión en el aductor del muslo izquierdo, producido durante el partido contra el Kosner Baskonia. Se estima un tiempo de recuperación entre dos y cuatro semanas", informa oficialmente el Barça.

El Barça, además, informó de que Tomas Satoransky tampoco podrá jugar el Barça - Baloncesto Girona por una lumbalgia.

Punter, que cayó lesionado ante el Baskonia, será una baja especialmente sensible para el equipo de Xavi Pascual de cara al inicio de la Copa del Rey, que arranca el 19 de febrero en Valencia.

El Barça sigue pendiente de conocer su primer rival copero, Baskonia o UCAM Murcia.

Aunque inicialmente la lesión de Punter no parecía especialmente grave, los médicos del club han confirmado que no llegará a tiempo para la Copa.

Punter jugó un gran partido en Vitoria hasta que tuvo que retirarse por sus problemas físicos / FCB

El jugador dejó la pista por su propio pie en los minutos ‘calientes’ del encuentro en Vitoria y el técnico azulgrana, contento por la victoria, vivía la decepción de una posible lesión importante del escolta del Barça.