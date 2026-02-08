Baloncesto
Kevin Punter estará de baja entre dos y cuatro semanas y se pierde la Copa
El escolta del Barça sufre una lesión en el aductor que le mantendrá KO "entre dos y cuatro semanas", según el club
El Barça ha confirmado este domingo, a pocos minutos del arranque de su partido ante el Girona en el Palau Blaugrana, sobre el estado físico de Kevin Punter, el dorsal '0' del equipo azulgrana.
"Las pruebas médicas realizadas en Kevin Punter confirman una lesión en el aductor del muslo izquierdo, producido durante el partido contra el Kosner Baskonia. Se estima un tiempo de recuperación entre dos y cuatro semanas", informa oficialmente el Barça.
El Barça, además, informó de que Tomas Satoransky tampoco podrá jugar el Barça - Baloncesto Girona por una lumbalgia.
Punter, que cayó lesionado ante el Baskonia, será una baja especialmente sensible para el equipo de Xavi Pascual de cara al inicio de la Copa del Rey, que arranca el 19 de febrero en Valencia.
El Barça sigue pendiente de conocer su primer rival copero, Baskonia o UCAM Murcia.
Aunque inicialmente la lesión de Punter no parecía especialmente grave, los médicos del club han confirmado que no llegará a tiempo para la Copa.
El jugador dejó la pista por su propio pie en los minutos ‘calientes’ del encuentro en Vitoria y el técnico azulgrana, contento por la victoria, vivía la decepción de una posible lesión importante del escolta del Barça.
- Barcelona - Mallorca: resumen, resultado y goles del partido de LaLiga
- Ivan Ljubicic, exentrenador de Federer, sobre Alcaraz: “Hoy es mentalmente más fácil ganar siete Grand Slams”
- Hay más Rashfords en Europa
- Mojica, jugador del Mallorca, tras los 100 regates de Lamine: 'Nunca me superó
- ¡Suspendido el Rayo-Real Oviedo por el estado del campo de Vallecas!
- Cambio en la ley de alquileres: los propietarios deberán pagar un gasto addicional
- ¡Bombazo! El Barça abandona la Superliga
- Flick, con un once muy reconocible ante el Mallorca