Cuadro Copa del Rey baloncesto 2026: partidos, calendario y fechas del torneo

El Barça se marchó del sorteo de la Copa del Rey de baloncesto sin conocer a su rival en los cuartos de final del torneo. Pese a ello, la suerte sonrió al conjunto azulgrana, ya que evita a equipos como Real Madrid, Joventut, Valencia Basket o el vigente campeón, Unicaja, hasta una hipotética final.

Xavi Pascual y sus jugadores se medirán el viernes 20 de febrero (21h CET) en el segundo día de competición, a Baskonia o UCAM Murcia. Un rival que los azulgranas no conocerán hasta el próximo 8 de febrero, fecha en la que el conjunto vitoriano visita al Dreamland Gran Canaria en un duelo aplazado en su día por climatología adversa. Si los de Paolo Galbiati se imponen en territorio insular, el cuadro murciano será el rival del Barça en cuartos, mientras que si pierden, serán los vitorianos los que se enfrenten al equipo catalán.

Sin conocer a su rival hasta el 8 de febrero

Un Barça que comparte cuadro con el equipo que finalmente termine siendo cabeza de serie entre Baskonia y UCAM, y con un La Laguna Tenerife con el que Pascual y sus hombres se podrían enfrentar en semifinales. El hecho de entrar en competición en el segundo día hará que, en caso de llegar a la final, el Barça juegue tres partidos en tres días, y tanto los cuartos, como las 'semis', se jugarían en horario nocturno (21h CET).

Xavi Pascual, durante el partido ante Dubai / Gorka Urresola

Ya sea UCAM Murcia o Baskonia, el rival del Barça en los cuartos de final de Copa, el calendario ha querido que el conjunto azulgrana se vea las caras en los próximos días ante sus posibles contrincantes en el primer cruce copero. El primer duelo será este domingo (19h CET) en el Palacio de los deportes de Murcia, en el que el Barça buscará vengarse de la victoria murciana en el Palau de la primera vuelta (78-81), todavía con Joan Peñarroya en el banquillo.

Shengelia ante UCAM Murcia en el Palau / FCBasket

La semana que viene, tras recibir el martes (20:30h CET) al 'Fener' de Sarunas Jasikevicius, el Barça se enfrentará en el Buesa a Baskonia el viernes 6, a la misma hora que ante el cuadro turco en partido de Euroliga. Hasta el momento, los catalanes han sumado dos triunfos en los dos duelos de la temporada (91-83 en ACB y 134-124 en Euroliga).

Un posible Clásico en la final

De esta manera, el Barça ha quedado en la parte menos exigente de un cuadro que, ya en cuartos de final, vivirá eliminatorias propias de una final copera. De hecho, Real Madrid y Unicaja repetirán el partido por el título en el segundo partido del torneo, que tendrá lugar el jueves 19 a partir de las 21h (CET).

Unicaja recuperó el título de la Copa del Rey / EFE

Al acabar los blancos en la primera posición tras la primera vuelta en la Liga Endesa, los de Sergio Scariolo se ganaron el derecho de contar con un día de descanso adicional en caso de acceder a semifinales. Ahora bien, el equipo de Ibon Navarro es un 'caramelo envenenado' para los blancos, y los malagueños saldrán al Roig Arena con poco que perder y mucho que ganar.

La Penya, ante el anfitrión

La otra eliminatoria de cuartos del jueves 19 (18h CET) será también un exigente examen para el Joventut, que no ha tenido excesiva suerte en su cruce, ya que se medirá al anfitrión, un Valencia Basket que busca su segundo título del curso tras haber derrotado al Real Madrid en la pasada Supercopa Endesa. Pedro Martínez y sus jugadores querrán acabar con la maldición del anfitrión, y para ello contarán con el apoyo mayoritario de su afición.

Xabi López-Arostegui en el partido contra el Joventut Badalona / Valencia Basket

ASÍ QUEDAN LOS CRUCES DE LA COPA DEL REY DE BALONCESTO

Jueves 19

18h (CET): Valencia Basket - Joventut

21h (CET): Real Madrid - Unicaja

Viernes 20

18h (CET): Baskonia / UCAM Murcia - La Laguna Tenerife

21h (CET): Barça - Baskonia / UCAM Murcia

Sábado 21

18h (CET): Primera semifinal

21h (CET): Segunda semifinal

Domingo 22

19h (CET): Final