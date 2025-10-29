¡Otro fichaje NBA del Madrid de Scariolo!

Por mucho que ya haya empezado la temporada, el Real Madrid no deja de mirar el mercado. Tras la salida de Bruno Fernando del equipo, los blancos necesitaban al menos a otro pívot para reforzar la zona interior y ya han encontrado a un sustituto procedente de la NBA. Una incorporación que mejora todavía más una plantilla llena de grandes nombres, que de momento no han cuajado como equipo.

A falta de ser oficial, el Madrid incorporará al pívot ucraniano Alex Len, procedente de los New York Knicks de la NBA. Un jugador que llega para que la ausencia de Edy Tavares en pista se note menos, y permita dar más descanso al de Cabo Verde. Y es que Tavares era el único '5' puro de la plantilla, por lo que la incorporación de un jugador rocoso era absolutamente necesaria.

Se habían barajado otros nombres como el del marfileño Mo Bamba o el haitiano Skal Labissiere, pero finalmente se ha apostado por un jugador que ya conoce Sergio Scariolo. Y es que el técnico del Real Madrid ya compartió vestuario con Alex Len en los Toronto Raptors, cuando el italiano ejercía como entrenador asistente. Un aspecto importante para que su adaptación sea lo más rápida posible.

Alex Len, en la NBA / JOHN G. MABANGLO

Y es que Len llega en un momento complicado para los blancos, que volvieron a caer este martes en la pista del Bayern de Múnich. Los de Scariolo todavía no han ganado ni un solo partido fuera de casa, contando tanto Euroliga como Liga Endesa. De momento, el equipo no está encontrando su esencia ni su juego, y así está quedando reflejado en los resultados.

Alex Len aterriza en la capital española a la edad de 32 años, promediando 6,7 puntos y 5,3 rebotes en las 12 temporadas en la NBA. Un pívot tradicional, físico y con solidez defensiva, que puede aportar desde la zona. No es un jugador con mucha movilidad ni tiro exterior, pero reforzará el físico por dentro. Con 2,13 metros de altura, también aportará altura al equipo.

Chuma Okeke, uno de los extracomunitarios del Real Madrid / RMA

Aunque venga de la NBA, Len no llega ni mucho menos como una estrella, sino como un jugador de rotación en la zona de pívot. Además, al ser ucraniano, no ocupará una plaza como extracomunitario, lo que sería un problema para la plantilla, que ya cuenta con tres (Gabriel Deck, Chuma Okeke y Trey Lyles). Sin duda, es una opción de garantías y con una larga experiencia en el baloncesto de élite.

Ha disputado un total de 690 partidos en la NBA, defendiendo a varias franquicias durante su carrera: Suns, Hawks, Kings, Raptors, Wizards y Lakers. La gran sorpresa es que, según informa Michael Scotto, el ucraniano ha acordado con el Real Madrid un contrato multianual, por lo que su vinculación con la entidad blanca iría más allá de esta temporada 25/26.