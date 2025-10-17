¡El Fenerbahçe quiere atar a Jasikevicius!

La Euroliga es una competición más competitiva cada temporada, y buena prueba de ello es que el vigente campeón ha perdido tres de sus cinco primeros partidos. El Fenerbahçe se colocó su segunda corona europea el pasado 25 de mayo, pero no ha empezado el curso de la mejor manera.

Confianza plena en Jasikevicius

Pese a un inicio de temporada dubitativo, en la planta noble del club turco confían al 100% en el buen hacer de Sarunas Jasikevicius. Le consideran el arquitecto del resurgimiento de un Fenerbahçe, que desde la llegada del lituano, se ha consolidado como uno de los candidatos a hacerse con el trono europeo temporada tras temporada.

Saras acaba contrato en 2026, y según apunta el 'insider' Andrea Calzoni, hay conversaciones avanzadas para alcanzar un acuerdo que extienda el vínculo entre ambas partes.

Después de un debut plácido en casa ante el París Basketball (96-77), el 'Fener' encadenó tres derrotas consecutivas que hicieron saltar las alarmas en Estambul. No sólo por perder, que también, sino por la forma en la que se cayó en alguna ocasión, como por ejemplo, en el choque ante Dubai de este pasado martes (69-93).

El Saras más autocrítico

Tras encajar ese duro varapalo a costa del conjunto de los Emiratos Árabes, Jasikevicius compareció en la rueda de prensa después del partido y no dudó en pedir disculpas a su afición: "Felicidades a Dubai y a su entrenador por la victoria. Tengo que disculparme una vez más con nuestros aficionados por cómo hemos jugado, no es lo que vienen a ver ante un equipo con problemas de lesiones. No hay excusas para cómo hemos jugado hoy, es algo que seguimos hablando con nuestros jugadores y estamos empezando a estar cansados de tener que repetirlo".

Sin embargo, también mostró su disconformidad con los cánticos de "Euroleague Mafia" que se escucharon en las gradas del feudo turco. Saras le pidió a sus aficionados que dejaran de reproducir esos cánticos, porque "No es apropiado, sobre todo si tenemos en cuenta que somos el vigente campeón. Cuando jugamos bien y ganamos el año pasado, nadie hablaba de mafia".

El técnico dejó claro que no era un día para quejarse del arbitraje: "No tiene ningún sentido hablar de los árbitros después de nuestra actuación hoy. Solo nos serviría para estar avergonzados. Tenemos que trabajar en lo que tenemos que trabajar. Motivación, físico, concentración… ¿Arbitraje? Hoy nos han destruido".

Vuelta a la senda del triunfo ante el Bayern

A pesar del duro varapalo encajado contra el Dubai Basketball, el Fenerbahçe retomó el camino de la victoria en el duelo en el que se midió al Bayern de Múnich. Los de Jasikevicius derrotaron plácidamente al conjunto alemán, por 15 puntos de ventaja (88-73). A pesar de las bajas de Talen Horton-Tucker, Brandon Boston y Armando Bacon, los turcos fueron capaces de sumar su segundo triunfo en la presente Euroliga.

El partido, que dejó a Fenerbahçe con un balance de 2-3, sirvió para ver a un Wilbekin, que tras superar su grave lesión de cruzados, gozó de buenos minutos, anotando 4 triples para un total de 14 puntos. El siguiente compromiso europeo del equipo dirigido por Jasikevicius será el próximo viernes en el derbi turco ante Anadolu Efes.