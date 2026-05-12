Izan Almansa abandonará el Real Madrid para jugar en la NCAA

La carrera de Izan Almansa no deja de dar tumbos. Pese a que este próximo 7 de junio tan solo cumplirá 21 años, el ala-pívot murciano sigue dando vueltas y vueltas con la esperanza de mantener viva esa llama que, hace pocos años, le convertían como uno de los grandes talentos de futuro del baloncesto mundial.

Tras formarse en las canteras de UCAM Murcia y Real Madrid, Almansa dio el salto a los Estados Unidos para firmar por Overtime Elite, una liga para jugadores en edad de instituto y en la que podían percibir compensaciones económicas, a diferencia de lo que ocurría en la NCAA hasta hace pocos años.

Estados Unidos y Australia antes de llegar a la élite

Evitando de nuevo la universidad, Almansa firmó por una franquicia de la liga de desarrollo de la NBA, el equipo Ignite. Promedió 10,5 puntos y 7,2 rebotes por partido, pero ya por aquel entonces, aquel techo que parecía no tener límites empezó a quedar muy lejos. En la temporada 24/25, aventura en los Perth Wildcats de la liga australiana con unos pobres registros de 6,9 tantos y 3,9 capturas en 33 partidos, en una etapa marcada por su positivo por cannabis.

Izan Almansa, tras recibir el premio como MVP del mundial sub 17 en 2022 / EFE

Pese a ello, decidió presentarse al draft de la NBA del pasado año, pero no fue seleccionado. Y tras todos aquellos problemas, la irrupción de un Sergio Scariolo que confió en él cuando era seleccionador, y que le abrió las puertas del Real Madrid firmándole un contrato para cuatro temporadas.

Poco protagonismo en el Real Madrid

Ahora bien, el protagonismo de Almansa en el conjunto blanco ha sido testimonial, siendo el jugador número 15 del roster. En lo que va de temporada, ha jugado dos partidos de Euroliga, 14 de Liga Endesa y 15 de Liga U, competición en la que promedia 13 tantos y 6,8 rebotes por duelo. Durante la temporada, la periodista Olga Lorente explicó que han ido surgiendo oportunidades de cesiones de equipos como el Dreamland Gran Canaria o el Hiopos Lleida, pero el jugador no se ha movido del Real Madrid. Algo que cambiará a partir del próximo año.

Mohamed Dabone, ante Izan Almansa en el clásico de la Liga U / Valentí Enrich

Nuevo giro de guion en su trayectoria

Así lo apunta el periodista Óscar Herreros, que afirma que el jugador tiene lista su salida hacia la NCAA de cara a la próxima temporada, y que se habría comprometido con la Universidad de Gonzaga, la misma en la que juega Mario Saint-Supéry, uno de los bases más prometedores del baloncesto nacional y que ya disputó con la absoluta española el pasado Eurobasket. La operación tan solo está pendiente de la elegibilidad del jugador.

De esta manera, Almansa volvería a Estados Unidos después de la experiencia que tiene ya en el país americano. Apunta a ser uno de los jugadores referencia de Gonzaga, y seguro que la propuesta será lucrativa en términos económicos. Ahora bien, no podrá presentarse de nuevo al draft, y un hipotético salto hacia la NBA se produciría llegando a un acuerdo directamente con alguna franquicia.

Izan Almansa y Trey Lyles, en un partido con el Real Madrid / Euroleague

Tenía contrato con el Madrid hasta 2029

Almansa tenía su futuro asegurado en el Real Madrid hasta 2029 y varios pretendientes para empezar a hacer carrera en la Liga Endesa y ver si se podía establecer en una de las ligas más potentes del baloncesto europeo. Las intenciones del jugador son otras, y ahora, el murciano se prepara para un nuevo giro de brújula en su breve pero intensa trayectoria.