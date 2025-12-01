Izan Almansa y Gabriele Procida piden paso a Scariolo

Izan Almansa y Gabriele Procida son dos de los seis fichajes que llegaron al Real Madrid el pasado verano. A esta nómina de incorporaciones habría que sumar la de Alex Len, que se unió al club blanco a finales de octubre, para sustituir la baja de Bruno Fernando, que puso rumbo al Partizán.

Con la adaptación de los nuevos, ha habido luces y sombras en el primer tramo de temporada. Hombres como Trey Lyles o Théo Maledon parecen estar encajando muy bien en el sistema de Scariolo. Sin embargo, Almansa y Procida están contando con pocas oportunidades. Es evidente que su juventud pesa a la hora de tener minutos, ya que se disputan el puesto con nombres mucho más contrastados en el más alto nivel.

En las ventanas FIBA (clasificatorias para el Mundial 2027), han ido convocados con sus respectivas selecciones, y su nivel demuestra que están más que preparados.

En el caso del italiano, ha completado dos grandes actuaciones contra Islandia y Lituania. En el primer partido registró una estadística de 16 puntos y 5 rebotes en 25 minutos. En el choque ante la selección báltica, fue el mejor de los transalpinos y lideró a la "azzurra" a su primera victoria en las ventanas. Procida disputó algo menos de 32 minutos e hizo 24 puntos, 18 de ellos en el último cuarto, para asegurar el ajustado triunfo de los suyos (81-82).

Almansa, de menos a más con España

La situación de Almansa es algo diferente a la de Procida. En su caso, Izan está a caballo entre el primer equipo y el filial, que disputa la Liga U22. Con el primer equipo no está gozando de muchos minutos. Desde que empezó la presente temporada, ha participado en un total de seis partidos: dos de Euroliga y cuatro de ACB, con unos guarismos muy discretos.

En la convocatoria con la selección, a las órdenes de Chus Mateo, Almansa participó en los dos compromisos de los españoles, que se saldaron ambos con victoria. En el primero su contribución pasó más desapercibida (4 puntos y 3 rebotes), mientras que sus prestaciones mejoraron mucho en el segundo encuentro, hasta el punto de ser el MVP con 12 puntos, 9 rebotes y un total de 24 créditos de valoración.

El murciano aseguró recientemente en una entrevista a EL MUNDO que está trabajando mucho en su progresión física: "Sin duda estaba más delgado. Desde el primer día, en lo que más trabajo es en el físico. Sólo para los entrenamientos contra Edy o Usman necesito más fuerza. He ganado cuerpo y peso. Calculo que unos 15 kilos desde agosto, con el gimnasio y la dieta", comentó el madridista.