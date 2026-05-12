¡El azulgrana Jan Vesely anuncia que se retira a final de temporada!

El Barça ha hecho oficial que Jan Vesely se retirará del baloncesto a finales de temporada. El pívot checo, que cumplió 36 años el pasado 24 de abril, pondrá punto final a una trayectoria cargada de éxitos, en la que se ha consagrado como uno de los mejores pívots en la historia del baloncesto europeo.

El de Ostrava, que llegó a la disciplina azulgrana en 2022, terminaba contrato con el conjunto catalán a finales de la presente campaña.

Jan Vesely, jugador del Barça / ACB Photo - Victor Salgado

Con la camiseta del Barça, Jan Vesely ha conseguido la Liga Endesa de 2023, todavía bajo las órdenes de Sarunas Jasikevicius, y tres Lligues Catalanes (2022, 2023 y 2024). Un palmarés que podría agrandarse con una ACB más, en la que el checo intentará ayudar al equipo en el play-off que arranca dentro de unas semanas.

Campeón de Europa en 2017

Vesely, que ganó la Euroliga con el Fenerbahçe en 2017 y que fue el 'MVP' de la competición en 2019, se retirará siendo el sexto máximo anotador en la historia de la Euroliga, con 4379 puntos, y el tercer máximo reboteador de la competición, con 1906 capturas.

Jan Vesely ganó la Euroliga con el Fenerbahçe en 2017 / Euroleague

Además, es uno de los siete jugadores del selecto club de los 400 partidos disputados en el torneo continental, con 414. También es el jugador con más tiros de dos puntos convertidos, con un total de 1.701 lanzamientos anotados.

Las lesiones han marcado las dos últimas temporadas del pívot checo en el Barça. Unos contratiempos físicos que no le han permitido mostrar todo su nivel en cancha, si bien es cierto que en este curso ha podido vestirse de corto en más ocasiones que en el anterior.

Sus números esta temporada

En esta campaña 25/26, Vesely ha jugado 38 partidos de Euroliga, con una media de 8,7 puntos y 3,3 rebotes por partido, mientras que en Liga Endesa acumula 23 encuentros con unos registros de 6,9 tantos y 2,4 rebotes por duelo.

Jan Vesely, en el partido de Euroliga ante Olimpia Milano / Euroleague

Actualmente, Vesely se recupera de unas molestias en la rodilla derecha que le están alejando de las pistas en estos últimos partidos. Se perderá los dos encuentros de la semana del Barça, este miércoles (19:30h CEST) en Granada y el domingo (20h CEST) en Tenerife, pero se confía en que pueda ayudar al equipo en las eliminatorias por el título.

El mensaje de Vesely tras confirmar su retirada a final de temporada

"Después de muchos años inolvidables, ha llegado el momento de cerrar el capítulo de mi trayectoria en el baloncesto. De Belgrado a Estambul y Barcelona, he tenido el privilegio de vivir innumerables batallas, compartir vestuario con compañeros extraordinarios, grandes entrenadores, los aficionados más fieles, muchas victorias y derrotas duras, un torbellino de emociones y una colección de recuerdos que me acompañará para siempre. Le di todo lo que tenía a este deporte, y él me devolvió aún más. Me voy con gratitud y orgullo. Aún nos quedan dos meses de lucha en la Liga ACB, y toda mi concentración sigue puesta ahí hasta el último partido. Y a partir de septiembre, ¡nos vemos desde la grada!"