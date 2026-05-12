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Baloncesto

Luka Doncic no irá con Eslovenia este verano para pasar tiempo con sus hijas: "Siempre irán lo primero en mi vida"

La estrella de los Lakers, que se ha perdido los play-offs de la NBA por lesión, no participará con su selección en las ventanas FIBA de julio

Luka Doncic, con la selección de Eslovenia

Luka Doncic, con la selección de Eslovenia / EFE

EFE

Luka Doncic, base internacional esloveno de Los Ángeles Lakers, ha anunciado que no participará este verano con el combinado de su país en las ventanas clasificatorias para el Mundial de Catar 2027 para poder pasar tiempo con sus hijas, priorizando sus "responsabilidades como padre".

"Amo a mis hijas más que a nada y siempre irán lo primero en mi vida. En la medida en que sigo trabajando para conseguir la custodia compartida de mis hijas, me veo obligado a tomar una difícil decisión entre viajar y jugar con la selección nacional de Eslovenia o estar con ellas en verano", indica en un texto publicado en la red social Instagram.

Luka Doncic, en un partido con Eslovenia

Luka Doncic, en un partido con Eslovenia / EFE

"Por desgracia, ha sido extremadamente difícil para mí verlas durante los últimos ocho meses", indica.

"Lo he dado todo representando a Eslovenia y estoy decepcionado por no poder jugar para mi país este verano, pero ahora mis hijas y mis responsabilidades como padre son mi prioridad", añade el director de juego del cuadro angelino, que fue eliminado este lunes en las semifinales de la Conferencia Oeste de la NBA por Oklahoma City Thunder.

Eslovenia lidera actualmente el grupo H europeo de clasificación para el Mundial en su primera ronda por delante de la República Checa, Estonia y Suecia, con tres victorias y una derrota.

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El 3 de julio se medirá a domicilio a Estonia y el 6 de julio en casa a Suecia. En caso de acabar entre los tres primeros equipos pasará a una segunda ronda, cuyo arranque está previsto para finales del mes de agosto.

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