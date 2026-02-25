Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto

Preocupación máxima: la NBA Europa llega al Congreso de los Diputados

Los distintos portavoces de los grupos parlamentarios hablan de los riesgos que podría conllevar la nueva liga en los valores del modelo europeo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, durante un pleno del Congreso.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, durante un pleno del Congreso. / José Luis Roca / EPC

Iker Kind

Iker Kind

El proyecto de la NBA Europa ya está dando que hablar más allá de las instituciones deportivas. El Congreso de los Diputados celebró este martes un pleno en el que se debatieron varios aspectos, pero la posible llegada de una competición deportiva desde los Estados Unidos fue uno de los principales. La Euroliga estuvo presente mediante la figura de Alex Ferrer, director de Marketing y Comunicación.

"El futuro del baloncesto europeo no es ideológico, sino institucional. No se trata de oponerse a nadie. Se trata de asegurar que el futuro del baloncesto europeo siga alineado con los valores que han hecho fuerte al deporte en nuestro continente, y de proteger la dimensión social y comunitaria que éste tiene", aseguró Ferrer, defendiendo el actual modelo de la Euroliga.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, habla durante una rueda de prensa en Nueva York

El comisionado de la NBA, Adam Silver, habla durante una rueda de prensa en Nueva York / Angel Colmenares

Para poner en contexto, la NBA Europa es un ambicioso proyecto procedente de Estados Unidos, en colaboración con la FIBA, con la idea de crear una competición independiente a la Euroliga que reúna a los mejores equipos del continente y que suponga una mayor inversión y beneficios. Una iniciativa que obliga a los clubes europeos a posicionarse y escoger de qué lado están.

La idea de Adam Silver, comisionado de la NBA, es apostar por 12 franquicias de manera permanente y en ciudades estratégicas. Está previsto que más de un equipo deba crearse para esta competición, teniendo en cuenta que Londres, por ejemplo, no cuenta con un equipo de baloncesto de máximo nivel. Uno de los abanderados de esta propuesta es el Real Madrid.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.

El Real Madrid está a favor de la llegada de la NBA Europea / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Los partidos políticos, de ambos lados del hemiciclo, se han mostrado en desacuerdo con esta llegada. "El modelo social del deporte es sagrado", destacó Amador Marqués, del PSOE, mientras que Jesús Merino, del PP, puso el foco en la necesidad de que los proyectos se adapten al ecosistema existente, algo que no cumpliría la liga norteamericana, dispuesta a competir con la Euroliga.

La Euroliga, en su mejor momento

Además, la competición tradicional en Europa está en un gran momento, tal como aseguró Alex Ferrer. "La Euroliga está en una etapa de crecimiento medible en audiencias, asistencia e ingresos. Un modelo europeo consolidado, con reglas claras, calendario previsible y seguridad jurídica, compatible con las ligas y selecciones nacionales".

Noticias relacionadas y más

"El baloncesto europeo no nació en balances financieros, sino en barrios y pabellones municipales". Así acabó el discurso el representante de la Euroliga, que reivindicó también el papel de la afición y de la red de clubes históricos, además de la capacidad de combinar la élite y el deporte base. Sin duda, la llegada de la NBA al Viejo Continente va a dar mucho que hablar.

