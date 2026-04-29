La nueva reunión entre NBA y Euroliga no desencalla el futuro de la nueva competición

La Euroliga ha entrado esta semana en la fase decisiva de la temporada con el inicio de los playoffs, en un contexto marcado por la incertidumbre que rodea al futuro del baloncesto europeo. La posible creación de una nueva competición impulsada por la NBA sigue en el aire, aunque el encuentro celebrado este martes en Suiza ha supuesto un frenazo en seco para el proyecto de NBA Europa.

Según ha podido saber SPORT, la reunión terminó sin avances significativos. No se alcanzó ningún acuerdo, no se presentó una propuesta formal y tampoco hubo un acercamiento real entre las posiciones de la Euroliga y la NBA. El tono fue cordial, pero el contenido quedó lejos de las expectativas generadas.

En un comunicado conjunto entre las tres partes, se mostró la predisposición para seguir negociando tras un encuentro cordial: “Representantes de la FIBA, la NBA y Euroliga se reunieron hoy en la sede de la FIBA en Mies, Suiza, donde mantuvieron conversaciones constructivas sobre el futuro del baloncesto europeo y sobre posibles oportunidades de colaboración. Las tres partes acordaron continuar el diálogo en las próximas semanas.”

El resultado de la reunión dejó una sensación de decepción entre quienes esperaban algún paso adelante en la reorganización del baloncesto continental. La opción de una fusión entre competiciones ni siquiera estuvo sobre la mesa y, tras la cita, la impresión es que el escenario continúa prácticamente igual que antes.

La reunión se formó por representantes de la FIBA, por parte de la Euroliga acudió su CEO, Chus Bueno, mientras que la NBA estuvo representada por George Aivazoglou, responsable de la liga para Europa y Oriente Medio. En cambio, no participaron dirigentes de mayor peso dentro de la organización estadounidense, como Adam Silver o Mark Tatum, una ausencia que rebajó las expectativas.

Durante la cita en Mies, la Euroliga expuso sus planteamientos y trasladó su visión sobre el futuro del ecosistema europeo. Sin embargo, cuando llegó el turno de la NBA, sus representantes no concretaron grandes avances ni presentaron una hoja de ruta definida.

Esa falta de concreción impidió que las partes encontraran un punto de entendimiento y generó frustración en el entorno de la Euroliga.

Chus Bueno visitó la redacción de SPORT para avanzar los proyectos que tiene en mente para la Euroliga / Dani Barbeito / SPO

Según ha podido saber SPORT, se esperaba al menos una aproximación que permitiera abrir una nueva etapa de diálogo, aunque no necesariamente un acuerdo definitivo. La sensación, sin embargo, es que desde la primera reunión apenas se ha avanzado.

Por ahora, el futuro de la competición sigue en el aire y el proyecto de NBA Europa queda pendiente de movimientos más concretos.