La trituradora de entrenadores Euroliga no tiene fin: ¡cuatro despedidas en 15 días!

La disputa del primer tercio de competición en la Euroliga ya se ha cobrado las despedidas de cinco entrenadores, que, por diferentes motivos, ya no siguen al frente de sus respectivos equipos. Algo que se traduce a que una cuarta parte de los 20 clubes que integran la competición europea tienen en el banquillo a un inquilino distinto al que arrancó el curso.

Todo empezó el pasado 9 de octubre, tras la disputa únicamente de las primeras dos jornadas de Euroliga, cuando Estrella Roja decidió poner punto final a su vinculación con Ioannis Sfairopoulos. Al griego le tocaba hacer las maletas para abandonar una Belgrado a la que llegó en 2023, y lo cierto es que, pese a que su destitución puede sonar a algo precipitada, la llegada de Sasa Obradovic le ha sentado de maravilla para un equipo que actualmente cuenta con el mejor balance de la competición (9-4) junto a Hapoel Tel Aviv y Panathinaikos.

Sfairopoulos, en un entrenamiento con el Estrella Roja / Twitter: @kkcrvenazvezda

Peñarroya siguió los pasos de Sfairopoulos

También fue destituido Joan Peñarroya como entrenador del Barça. El conjunto azulgrana marchaba en Euroliga con cinco triunfos y cuatro tropiezos, cerca también de las posiciones de cabeza, en una situación muy diferente en la Liga Endesa (2-4). Òscar Orellana se hizo cargo del equipo y se impuso en la visita al Bayern Múnich (74-75) y en el duelo en casa ante la Virtus Bolonia (88-81), y tras la llegada de Pascual, el Barça anda en Europa con un balance de 8-5 tras el tropiezo en Estambul ante Anadolu Efes (74-73) y la victoria de anoche ante Asvel (88-78).

Joan Peñarroya fue cesado como técnico del Barça / Valentí Enrich

El adiós de Peñarroya fue el pasado 9 de noviembre, pero lo cierto es que en las últimas horas, se ha vuelto a activar el movimiento en los banquillos. El pasado lunes, Ettore Messina, entrenador del Olimpia Milano, presentó su dimisión como técnico del conjunto italiano. Un anuncio que llegó tras tres tropiezos consecutivos, dos de ellos en 'Lega', en una trayectoria, la del conjunto italiano, muy alejada de lo presupuesto y esperado los últimos años.

Poeta reemplaza a Messina en el banquillo de Olimpia Milano

Peppe Poeta, exjugador de Baskonia y Manresa, y segundo entrenador de Messina, tenía previsto asumir el cargo de técnico el próximo curso, pero su ascenso al banquillo se ha precipitado. Por su parte, Messina, que también ejercía de presidente de operaciones en el club, seguirá ocupando ese cargo.

Ettore Messina deja la dirección del Armani Milan "para evitar la disensión dentro del club y la afición", dijo / ARMANI

Obradovic, un adiós doloroso en el Partizán

Zeljko Obradovic no aguantó más, y pese a que su crédito parecía ilimitado en el Partizán, fue él mismo el que puso punto final a su segunda etapa al frente del club de su vida presentando la dimisión. "Hace cuatro años y medio regresé a mi querido club y me embarqué con ustedes para vivir el sueño más hermoso. Tenía el deseo y la meta de que, después de 10 años, nuestro Partizan volviera a formar parte de la Euroliga. Todos juntos lo logramos. Los partidos de nuestro querido club se han convertido en algo más que baloncesto, gracias a ustedes, que son los más merecedores de ello. Desafortunadamente, llegó el momento de asumir la responsabilidad de todo lo malo de esta temporada y presentar mi renuncia irrevocable", comentó en una carta emitida por el club.

Obradovic se mostró muy molesto con sus jugadores en una nueva derrota del cuadro serbio / EUROLEAGUE

Pese a que el equipo anda a buen nivel en la Liga Adriática (3º 5-1), el camino por la Euroliga no está siendo nada fácil un curso más, y tras caer ante Panathinaikos por 22 puntos de diferencia, son antepenúltimos con el segundo peor balance de la competición (4-9). Parece que el equipo no ha sido capaz de levantar cabeza tras lo ocurrido en 2023 y aquella dolorosa eliminación en el playoff de Euroliga ante el Real Madrid dejándose levantar un 0-2. Desde entonces, 11º en 2024 y 12º el curso pasado, ambas temporadas fuera de las eliminatorias previas a la Final Four.

Igor Kokoskov, última víctima

Y el último despido, hace pocas horas, llega desde Estambul. Pese a que Anadolu Efes se impuso al Barça por la mínima la semana pasada (74-73), la trayectoria en Euroliga de los turcos no estaba siendo la mejor. Anoche fueron barridos en Mónaco por 36 puntos de diferencia (102-66), y el club ya no ha aguantado más a un Igor Kokoskov que llegó en verano para sustituir al italiano Luca Banchi, pero que tampoco se comerá los turrones.