Spanoulis ya tiene sustituto oficial en el AS Mónaco

El AS Mónaco ya tiene nuevo entrenador hasta final de temporada. El club anunció que tras la marcha de Vassilis Spanoulis y sus dos asistentes, Ilias Kantzouris y Kostas Charalampidis, el equipo estará dirigido ahora por Manuchar Markoishvili y Sergii Gladyr.

Markoishvili, quien anteriormente fue entrenador interino en la victoria del AS Mónaco en la jornada 11 sobre el LDLC ASVEL Villeurbanne, será el entrenador principal, según confirmó el club en su página web.

El AS Mónaco ocupa el noveno puesto de la clasificación con un récord de 16-14, pero se encuentra en medio de una mala racha de 1-7. El debut de Markoishvili al mando será este jueves cuando el Olympiacos del Pireo visite el principado.

Completar la temporada

“Tras la marcha de Vassilis Spanoulis, sus asistentes Ilias Kantzouris y Kostas Charalampidis también dejan el club. El club les agradece su compromiso y el trabajo que han realizado con el equipo”, declaró el AS Mónaco en un comunicado en X.

“Las responsabilidades de entrenador estarán ahora a cargo de Manuchar Markoishvili y Sergii Gladyr, mientras que Sigitas Kavaliauskas conservará su puesto como preparador físico”, finalizaba la nota del cuadro monegasco que tendrá que hacer piruetas hasta final de temporada con el objetivo de intentar meterse en los play-offs de la Euroliga, en la que ha ido perdiendo fuerza tras los problemas surgidos en el club, con los problemas financieros, las salidas de jugadores o lesiones como la de Nikola Mirotic.